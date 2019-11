El muro contra los muros: trozo del Muro de Berlín llega a frontera entre Tijuana y San Diego

La organización "El Muro contra los Muros" colocó el sábado pasado un fragmento del muro original en la división territorial entre la ciudad de Tijuana y San Diego.

El pasado 9 de noviembre, fecha del 30 aniversario de la caída histórica del Muro de Berlín, dicho segmento fue enviado a la Casa Blanca con una carta incluida para Donald Trump.

"Durante décadas, Estados Unidos jugó un papel relevante para derribar este muro. De John F. Kennedy a Ronald Reagan, presidentes de EU lucharon [por ello]”. Nos gustaría entregarle una de las últimas piezas del muro fallido de Berlín para conmemorar la dedicación de los Estados Unidos en construir un mundo sin muros”.

Pero ante el rechazo (por obvias razones) de Trump y la Casa Blanca a la denominada "carta-muro", esta fue llevada por un largo recorrido a sitios importantes de la capital estadounidense, donde cientos de visitantes pudieron fotografiarse junto a la pieza.

En redes sociales el hashtag #thewallagainstwalls (el muro contra los muros) causó bastante revuelo, lo que provocó que la organización decidiera recorrer otros cientos de kilómetros más hasta la frontera entre Tijuana y San Diego.

Sometimes a letter has to be concrete!

El sábado pasado la pieza se presentó a la prensa en la zona de San Ysidro, donde hace 25 años se levantó el primer muro fronterizo que divide a nuestro país del territorio norteamericano.

Sin embargo, cabe destacar que esta ubicación no será el destino final de la pieza, pues debido a lejanía del lugar, seria difícil para los turistas llegar a ella por lo que se decidió buscar una nueva ubicación.

"Nuestra misión ahora es llevarla a un lugar ideal, que sería entre Tijuana y Los Ángeles", informó Cline Márquez y Alcocer, de la empresa Rest of the World, originaria de Austin, Texas y encargada de trasladar la pieza a su nuevo hogar.

Han pasado 30 años...

Han pasado 30 años desde la caída del infame muro que dividió a Berlín en dos; en la República Federal Alemana (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA) durante poco más de dos décadas, tiempo en el cual logró convertirse en el símbolo más reconocido (y repudiado) de la Guerra Fría.

Este muro era conocido en la RDA como el "Muro de Protección Antifascista", por parte de los medios de comunicación, mientras la opinión pública occidental lo llamaba "El Muro de la Vergüenza".

El muro medía más de 120 km, era de hormigón armado, tenía una altura de 3.6 metros y estaba formado por 45 mil secciones independientes de metro y medio de longitud. Su costo fue de 16 millones 155 mil marcos (moneda oficial de la Alemania Oriental).

Se desconoce la cifra exacta de personas fallecidas en su intento de cruzar a través del muro, sin embargo, el lado oriental estaba fuertemente vigilado y la consigna oficial era disparar a aquellos que intentaban entrar ilegalmente.

La fiscalía de Berlín es tajante al considerar que el saldo de personas fallecidas fue de más de 200, de las cuales 33 fueron víctimas de minas, por su parte el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos.

Cerca de 3 mil personas fueron detenidas cruzando hacia la RFA, como dato histórico la última detención fue llevada a cabo el 5 de febrero de 1989.