El novio de Gabby Petito usó su tarjeta tras homicidio: es sospechoso

El Caso de Gabby Petito sigue en curso y ahora las autoridades han descubierto que su novio Brian Laundrie gastó mil dólares tras enterarse del fallecimiento de la joven y saber que era "persona de interés" para las autoridades.

Hoy te explicamos los detalles sobre la investigación y la orden de arresto que el FBI emitió en su contra.

¿Que pasó con el novio de Gabby Petito?

Petito y su novio estuvieron viajando a campo traviesa pero tras una disputa entre ellos, Brian regresó solo a Florida y nadie supo de la joven, la cual fue reportada como desparecida desde el 11 de septiembre hasta que finalmente su cuerpo fue encontrado.

Durante este tiempo, su novio se negó a cooperar con la policía y posteriormente, desapareció.

Por medio de un comunicado, la policía de North Port informó el viernes pasado que los padres de Laundrie no habían visto a su hijo desde el martes.

"El abogado de la familia Laundrie llamó el viernes por la noche a los investigadores del FBI para señalar que la familia quería hablar de la desaparición de su hijo. Es importante indicar que Brian está considerado una persona de interés en el caso".

Emiten orden de arresto contra Brian Laundrie

Tras varios días de no saber de él, las autoridades descubrieron que Laundrie gastó al menos mil dólares usando una tarjeta de débito Capital One "no autorizada" en los días posteriores a la muerte de la joven de 22 años.

Los documentos de cobro de Laundrie no decían a quién pertenecía la cuenta no autorizada, pero los registros del Departamento de Policía del Condado de Suffolk obtenidos por el medio Insider mostraban que Petito realizaba operaciones bancarias con Capital One.

Tras revelarse esta información, el FBI anunció una orden de arresto contra Brian, que fue emitida por un tribunal de Wyoming, donde se encontró el cuerpo de Gabby y citó un supuesto fraude con tarjetas de crédito en la presentación judicial.

Steve Bertolino, el abogado de Laundrie, dijo en entrevista para Insider, que la orden de arresto está relacionada con las actividades que ocurrieron después de la muerte de Gabby Petito y no con su muerte real.

Sin embargo, la orden alegaba que el Brian cometió un crimen desde el 30 de agosto o alrededor de esa fecha hasta el 1 de septiembre, lo que sitúa la muerte de Petito antes de ese día. Gabby fue vista por última vez el 24 de agosto y al día siguiente habló por última vez con su madre.

FBI pide ayuda para encontrar a Laundrie

El FBI pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Laundrie se ponga en contacto con la oficina, y anunció que están buscando detalles sobre personas que pudieron haber estado en el campamento de Spread Creek a fines del mes pasado, donde estuvo la pareja.

"Ningún dato es demasiado pequeño o insignificante", dijo el agente del FBI Michael Schneider.

Cabe recordar, que el forense confirmó este martes que el cuerpo encontrado en Wyoming es el de Gabby y que "la determinación inicial de la forma de muerte es homicidio".

Sin embargo, la policía federal aclaró que "la causa de la muerte sigue pendiente de los resultados finales de la autopsia".