El periodista ruso Golunov es hospitalizado tras posible paliza

Moscú.- El periodista ruso Iván Golunov, conocido por sus artículos de denuncia de la corrupción y detenido desde el pasado viernes por supuesto tráfico de drogas, fue hospitalizado hoy tras sentirse mal, informó el servicio de prensa de la policía de Moscú, aunque la ONG Agora considera que ha sido víctima de malos tratos.

"El detenido bajo sospecha de cometer el delito de intento de tráfico de drogas alegó sentirse mal. Fue llamada una ambulancia. Tras la revisión de los médicos se tomó la decisión de enviarlo a una institución médica para hacerle un estudio", declaró la entidad, citada por la agencia rusa Interfax.

Who is Russian journalist Ivan Golunov and why was he arrested? pic.twitter.com/aPwCLtxbQi — The Guardian (@guardian) 10 de junio de 2019

Pavel Chikov, dirigente de la ONG internacional Agora, indicó que "existe la sospecha de que Golunov tenga fractura de costillas, conmoción cerebral y un hematoma. Es necesario hacerle una radiografía y hospitalizarlo".

Pese al diagnóstico, el jefe de instrucción de la unidad se negó inicialmente a hospitalizar a Golunov.

Posteriormente, llegó una segunda ambulancia, cuyos médicos volvieron a revisar al periodista e insistieron en "su hospitalización inmediata", añadió Chikov.

Pese a la reticencia del representante de la policía, el corresponsal fue finalmente trasladado al hospital.

El presidente del consejo de redacción del periódico ruso Nóvaya Gazeta, Dmitri Murátov, y el jefe de redacción de la emisora de radio Ejo Moskvi, Alexéi Venediktov, expresaron su disposición a presentar avales a favor del periodista, quien trabaja en el medio independiente Meduza.

Por primera vez en la historia, tres de los periódicos más populares de Rusia (Vedomosti, Komersant y RBK) hacen piña y sus portadas del 10 de junio serán idénticas: “Yo/Todos somos Iván Golunov”. pic.twitter.com/hocO5slUpA — Cinnamon (@nantism) 9 de junio de 2019

"Estamos dispuestos a avalar a Iván y confiamos en que el tribunal tendrá en cuenta esto. Iván no representa peligro alguno para la sociedad, representa un peligro solo para los corruptos", dijo Murátov a la prensa junto al tribunal que dictará sentencia sobre la medida cautelar.

El Consejo de Derechos Humanos de la presidencia rusa, las Uniones de Periodistas de Rusia y Moscú advirtieron que enviarán una solicitud al ministro de Interior, Vladímir Kolokóltsev, para que investigue las acciones de la policía contra el corresponsal de Meduza.

"Acabamos de aprobar una declaración en la Comisión de libertad de prensa y derechos de los periodistas para enviar a Kolokóstsev una solicitud para que se investiguen urgentemente las acciones de la policía de Moscú contra el periodista Iván Golunov", declaró a Interfax el periodista Pável Gúsev.

Gúsev, presidente de la Unión de Periodistas de Moscú, subrayó que estas entidades comparten totalmente la indignación de la comunidad periodística respecto a la conducta de la policía en este caso.

El presidente de la Unión de Periodistas de Rusia, Vladímir Soloviov, también expresó su disposición a escribir al Ministerio del Interior.

Mientras que el World Editors Forum se solidarizó con los periodistas rusos y la Alianza de Editores Regionales Independientes (AIRP) para pedir una investigación transparente sobre el arresto y asalto del periodista.

The World Editors Forum stands in solidarity with Russian journalists and Alliance of Independent Regional Publishers (AIRP) in calling for a transparent investigation into arrest and assault of journalist Ivan #Golunov, known for his anti-corruption investigations. 1/2 — World Editors Forum (@WorldEditors) 10 de junio de 2019

Presentan el cargo formal de intento de tráfico de drogas

Un tribunal de Moscú presentó hoy el cargo formal de intento de tráfico de sustancias estupefacientes al periodista ruso Iván Golunov.

Afirmó que durante el registro de la mochila del periodista practicado el pasado jueves se detectaron y requisaron dos paquetes con N-metilefedrona con una masa total de 3,65 gramos, y en su vivienda una sustancia que contenía cocaína, de 5,42 gramos.

El propio periodista niega ser culpable y asegura que la droga encontrada no le pertenece.

En estos momentos se espera que el tribunal dictamine la medida cautelar, que podría radicar en la detención durante 72 horas más del periodista.

Más de un centenar de personas, muchas de ellas representantes de medios de comunicación, protestan desde la víspera en Moscú contra su detención.

Protests in Moscow, Russia🇷🇺 after investigative journalist Ivan Golunov was arrested



Golunov had exposed corruption in government and among businessmen, most famously the Moscow Deputy Mayor who amassed a fortune in real estate.



Golunov was arrested on drug-trafficking charges pic.twitter.com/5WTJhwLbGI — Going Underground on RT (@Underground_RT) 10 de junio de 2019

Golunov fue detenido este jueves tras un registro en el que las autoridades afirmaron haber encontrado sustancias narcóticas, pero su abogado y sus compañeros consideran que el reportero es víctima de una encerrona.

El arresto del periodista fue criticado este viernes por Amnistía Internacional (AI) y la Unión de Periodistas de Rusia.

Según AI, el caso de Golunov "despierta gran preocupación y parece un método de presión sobre los medios independientes de Rusia".

La Defensora del Pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, expresó su disposición a dirigirse a las autoridades en caso de que se presente una solicitud de parte del periodista o de su abogado, y el jefe del Consejo de Derechos Humanos de la presidencia rusa defendió el derecho de los piquetes de protesta en apoyo al detenido.