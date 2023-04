El presentador estrella Tucker Carlson se irá de Fox News

El presentador estrella de Fox News, Tucker Carlson, dejará la influyente cadena de televisión, se anunció el lunes, días después de que el medio conservador llegara a un acuerdo de 787.5 millones de dólares por un caso de difamación.

"Fox News Media y Tucker Carlson acordaron separar sus caminos. Le agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes como colaborador", dijo Fox News en un comunicado.

Fox News y la empresa matriz Fox Corp FOXA.O resolvieron una demanda por difamación de Dominion Voting Systems por 787.5 millones de dólares.

The DOJ can't be bothered to investigate Hunter Biden. pic.twitter.com/0IDI1N1Jp3 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 21, 2023

El acuerdo evitó un juicio que puso a una de las principales empresas de medios de comunicación del mundo en el punto de mira por su cobertura de las falsas acusaciones de manipulación de votos en las elecciones estadounidenses de 2020.

Se esperaba que Carlson testificara en el juicio contra Dominion.

Dominion había alegado que las declaraciones hechas en el programa de Carlson después de las elecciones de 2020 eran difamatorias y que los mensajes entre Carlson y su equipo eran prueba de que él y su equipo conocían la falsedad de las afirmaciones de que las máquinas de recuento de votos de Dominion, con sede en Denver, se utilizaron para manipular las elecciones a favor del demócrata Joe Biden.

El último programa de Carlson fue el 21 de abril, informó la empresa en un comunicado. "Fox News Tonight" se emitirá en directo a las 20.00 EST (0000 GMT) a partir de esta noche como un programa interino dirigido por personalidades rotativas de Fox News hasta que se nombre un nuevo anfitrión.









