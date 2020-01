El presidente catalán recurrirá a tribunales su inhabilitación

Barcelona, España.- El presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) española que ordena retirarle el acta de diputado en el Parlamento autonómico catalán y con ello su inhabilitación del cargo que ocupa.

Torra, que considera esa decisión "un golpe de Estado contra las instituciones catalanas", remitió este sábado un escrito a la Junta Central de Barcelona en la que pide a este organismo provincial que se abstenga de realizar ninguna actuación antes de que el Supremo decida sobre su petición de suspender su inhabilitación.

Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré essent diputat i president de Catalunya i exercint les funcions. Per això he demanat un ple urgent i extraordinari per demà. Cal que el ple es pronunciï per rebutjar aquesta resolució que vulnera la llei pic.twitter.com/gp6dZHUUX7 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 3, 2020

En otro frente, los independentistas catalanes de ERC mantendrán su abstención para facilitar la reelección del socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, a pesar de las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) española de inhabilitar al presidente regional de Cataluña, Quim Torra, y de impedir que su líder, Oriol Junqueras, pueda ejercer como eurodiputado.

ERC reunió este sábado a su dirección después de conocer las resoluciones ayer de la JEC, que llevaron a sectores independentistas a redoblar la presión para que esta formación cambiara el sentido de su voto y optaran por el "no" a un Gobierno de coalición en España entre los socialistas y la izquierdista Unidas Podemos.

La JEC acordó este viernes que el dirigente independentista Oriol Junqueras, encarcelado por un delito de sedición, no puede ser eurodiputado por estar condenado "por sentencia firme a pena privativa de libertad".

También la inhabilitación del presidente del Gobierno regional de Cataluña en respuesta a una sentencia judicial en ese sentido de diciembre pasado, tras un recurso presentando por varios partidos de la derecha española (PP, Ciudadanos y la ultraderechista Vox).

Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por su negativa a cumplir las instrucciones del organismo sobre la neutralidad política de los edificios públicos en campaña electoral, al no retirar de las sedes del Gobierno regional catalán mensajes a favor de secesionistas presos / Foto: EFE

"Si se creían que con esta operación íbamos a renunciar a tener una mesa de negociación para abordar una solución política, les decimos de forma clara que se equivocaban", dijo hoy en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno autonómico catalán y dirigente de esa formación, Pere Aragonès.

La creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno español y el regional de Cataluña es uno de los puntos pactados por socialistas e independentistas para que estos faciliten la investidura de Sánchez.

El órgano de dirección de ERC acordó el pasado jueves, por una "amplia mayoría" del 96,5 % de los votos, que el pacto acordado por sus negociadores y los del Partido Socialista (PSOE) les permite abstenerse en la sesión de investidura, que comenzó hoy y concluirá el próximo martes.

Sánchez ganó las elecciones del pasado noviembre pero sin una mayoría suficiente para gobernar y precisaba un complejo acuerdo con varias fuerzas políticas, en un Parlamento muy fragmentado, para que salga adelante su investidura por mayoría simple en segunda votación en el Parlamento, compuesto por 350 escaños.

Para esa situación era imprescindible la abstención de los 13 diputados de los independentistas catalanes de ERC.

El principal apoyo con el que cuenta el jefe del Ejecutivo en funciones es el de la izquierdista Unidas Podemos (UP), con cuyo líder, Pablo Iglesias, Sánchez ha firmado un programa de Gobierno de coalición.

El acuerdo incluye medias sociales como la derogación de la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno del conservador Partido Popular (PP) y una subida de impuestos a las rentas más altas a partir de 130 mil euros.