El Salvador: de primer impulsor del Bitcoin a perder la mitad de su inversión

En las últimas semanas se ha registrado una caída masiva en el mundo de las criptomonedas, las cuales han tenido una serie de eventos desafortunados como la quiebra de una de las monedas más estables, así como la insolvencia de importantes prestamistas.

Registros apuntan a que toda persona que invirtió en los últimos 18 meses en el mundo de los Bitcoin, actualmente se encuentran desesperados intentando salvar su inversión, sin embargo, podría ser peor como en el caso de El Salvador.

El Salvador: el primer país que confió en el ¿futuro?

La gran apuesta de El Salvador por el bitcoin, que la nación centroamericana ha estado comprando desde septiembre, se ha agravado en las últimas semanas debido a la caída de las criptomonedas.

El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, es reconocido como un gran impulsor de la moneda tangible y se ha dedicado a invertir en Bitcoin, aunque esa inversión también es de todos los salvadoreños.

Las apuestas que El Salvador hizo por el Bitcoin sufrieron una pérdida de la mitad de su valor, ya que de los 100 millones de dólares comprados y divulgados públicamente por Bukele, se había perdido un 63 por ciento.

Bukele ha dicho en su cuenta de Twitter al menos cuatro veces que El Salvador ha comprado durante un "dip", un término usado por los operadores para referirse a que se aprovecharon de una baja en los precios para adquirir el activo.

Uno de los "dips" de los que habló Bukele fue la compra de 420 bitcoines a más de 59 mil dólares cada uno a finales de octubre, un total de casi 25 millones de dólares que ahora solo valen 9,5 millones.

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻



500 coins at an average USD price of ~$30,744 🥳#Bitcoin — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022 It was a long wait, but worth it.



We just bought the dip!



420 new #Bitcoin🇸🇻 — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 27, 2021

Para el mandatario, la utilización de la criptomoneda en El Salvador sería quien la salvara de la crisis y la convirtiera en "el centro financiero del mundo".

Bitcoin sigue cayendo y El Salvador no actúa

El precio actual de Bitcoin es de alrededor de 23 mil dólares y continúa cayendo. Esto significa que a partir de ahora, cada compra será considerada como pérdida.

El país de El Salvador posee actualmente 2301 Bitcoin, valorados en alrededor de $53 millones al momento de la publicación. Eso es alrededor del 50 por ciento de los $105,6 millones que invirtió Bukele.

Bukele hizo todo lo posible por Bitcoin, cubriendo sus apuestas e incluso trabajando para hacer de El Salvador el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, con la creación de la "Ciudad Bitcoin".

"Los problemas financieros del Gobierno no son por el bitcoin, pero han empeorado por culpa del bitcoin", dijo Ricardo Castaneda, economista senior en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Es por eso que ahora para el Gobierno, el "bitcoin dejó de ser una solución y se ha convertido en parte del problema".