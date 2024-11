El tratado que ha "evitado" una guerra nuclear desde la Guerra Fría, ¿cuál es la historia?

Desde el uso de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki el mundo ha estado bajo la amenza de una guerra nuclear que podría terminar con la vida como la conocemos, por ello, se han firmado tratados internacionales para evitar un enfrentamiento con tintes apocalípticos como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

El 6 y el 9 de agosto de 1945, fechas en las que Estados Unidos lanzó sobre Japón "Little Boy" en Hiroshima y "Fat Man" en Nagasaki, no sólo terminó de una forma fulminante con la Segunda Guerra Mundial, sino que también lanzó un mensaje al mundo dejando en claro su capacidad armamentista.

El daño de las bombas fue tal que inmediatamente hubo un debate ético en todo el mundo sobre el uso de esta arma de destrucción masiva. De acuerdo con cifras del ejército estadounidense , tras el lanzamiento de las bombas nucleares sobre Japón, se calculan como "mínimo” 110 mil muertes y un “máximo” de 210 mil.

Tras la culminación de la Segundo Guerra Mundial se acomodó un nuevo orden mundial, liderado por dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS). Ambas con la intención de consolidar y expandir su sistema político y económico particular, el capitalismo y el socialismo.

Dicho enfrentamiento fue conocido como Guerra Fría, debido a que nunca hubo un enfrentamiento armado directo entre ambas naciones, las disputas se dieron en territorios ajenos considerados como países del tercer mundo o de la periferia.

Tras el desarrollo de bombas atomicas del Programa Soviético de Armas Nucleares en 1949, la preocupación sobre una guerra nuclear estaba latente. El punto de ebullición llegó en la llamada Crisis de los Misiles en octubre de 1962, considerado como el momento más cercano en el que se pudo dar un conflicto nuclear.

Con el surgimiento de la Revolución Cubana, Estados Unidos no vio con buenos ojos que una nación americana se declarara socialista, por ello con tal de tirar el gobierno del revolucionario Fidel Castro, se dio la invasión fallida conocida como la Bahía de los Cochinos.

Las malas noticias para los estadounidenses no terminaban, pues en julio de 1962 Nikita Khrushchev, dirigente de la URSS, hizo un acuerdo con el primer ministro de Fidel Castro para trasladar e instalar misiles nucleares soviéticos en la isla, esto con la finalidad de que Estados Unidos no volviera a invadir bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, EU tenía una base nuclear en Turquía apuntando al gigante soviético.

La inteligencia estadounidense pudo saber que la URSS estaba instalando misiles nucleares en la isla, lo que los llevó a advertir a los sovíeticos y a Cuba de abstenerse de dicho plan. Tras esto, Estados Unidos impuso una "cuarentena naval" al gobierno cubano, estableciendo un perímetro límite de aproximación a los navíos soviéticos, que de cruzarlos, podría tener consecuencias catastróficas para el mundo.

Se crea Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares

Tras casi caer en una guerra nuclear, el 4 de junio de 1961, John F. Kennedy se reinió con el presidente soviético Nikita Khrushchev, esto para acordar retirar los misiles en Turquía y Cuba.

Foto: Wikimedia

No obstante, con dicho antecedente, en 1968 se creó el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) el cual tiene como finalidad principal prevenir la propagación e incrementación de armas nucleares y de tecnología armamentística.

Dicho tratado también promueve la utilización de energía nuclear con fines pacíficos y busca impulsar el desarme nuclear general. Cabe mencionar que el TNP es el único en el mundo que es multilateral.

El 11 de mayo de 1995, el Tratado se prorrogó indefinidamente. Éste está integrado por 191 países, y está dividido en dos, entre Estados poosedores de armamento nuclear y país no poosedores.

Los Estados no poseedores de armas nucleares se comprometen a no fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Por otro lado, los Estados poseedores de armas nucleares que se comprometen a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares que forme parte del TNP.

¿Qué países cuentan con armamento nuclear?

De acuerdo con CNN, en el mundo hay 9 naciones que cuentan con armamento nuclear:

Rusia: mil 822 ojivas desplegadas

822 ojivas desplegadas Estados Unidos: mil 679 ojivas desplegadas

679 ojivas desplegadas China: 500 ojivas

500 ojivas Francia: 290 ojivas nucleares.

290 ojivas nucleares. Reino Unido: 225 ojivas nucleares.

225 ojivas nucleares. La India: 160 ojivas nucleares.

160 ojivas nucleares. Pakistán: 170 ojivas nucleares.

170 ojivas nucleares. Israel: 90 armas nucleares.

90 armas nucleares. Corea del Norte: Entre 35 y 65 ojivas nucleares

Cabe mencionar que en el caso de Irán no es oficial que cuente con armas nucleares, no obstante si cuenta con un programa para desarrollar armas nucleares y la inteligencia de Estados Unidos sospecha que si cuenta con armamento nuclear.

Tensión actual entre Rusia y Occidente

Rusia afirmó este martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio, por primera vez en mil días de conflicto, mientras que Vladimir Putin volvió a agitar la amenaza nuclear.

Este ataque, que no ha sido confirmado por Ucrania, tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance, una línea roja para Moscú, que prometió una respuesta "apropiada" si esto ocurría.

En un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump, un alto cargo estadounidense que habló bajo condición de anonimato aseguró el domingo que Washington autorizó a Ucrania a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no se quedó con los brazos cruzados y el martes firmó un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar armas nucleares.





El Kremlin afirma que la medida, que permite a Rusia utilizar armas nucleares contra un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, era "necesario para adaptar nuestros fundamentos a la situación actual".

Putin advirtió en septiembre que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance, significaría que "los países de la OTAN están en guerra con Rusia".

¿Qué pasaría si estalla una guerra nuclear?

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature Food, una guerra nuclear dejaría un escenario desolador para la humanidad y la Tierra en general.

Dicho estudio señala que tras un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos, provocaría no sólo destrucción masiva y millones de muertos en donde se den los impactos, pues las consecuencias llegarían a todo el mundo, además de la radiación y la destrucción, en mediano y largo plazo provocaría una hambruna letal en el mundo.

"Las cargas de hollín atmosférico procedentes de la detonación de armas nucleares provocarían alteraciones en el clima de la Tierra, limitando la producción de alimentos terrestres y acuáticos", se explica en el estudio.

|| Con información de AFP ||