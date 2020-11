Elecciones EU 2020: Biden gana elección presidencial y Trump alega fraude

Manifestantes en EU salen a las calles en defensa del voto por voto

Decenas de personas fueron arrestadas este miércoles en Nueva York durante manifestaciones en Manhattan en rechazo a la Administración de Donald Trump y en las que pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Al borde de las 22.00 hora local la Policía de Nueva York confirmó 20 detenidos y alegó que que "intentaron apropiarse de una protesta pacífica encendiendo fuegos, lanzando basura y huevos en Manhattan", según la cuenta oficial de Twitter del Cuerpo, que dijo valorar la "libertad de expresión" y priorizar la "seguridad" ciudadana.

Unas dos horas antes, los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de "No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA" y "No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista", cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Tras dispersarse buena parte del grupo, cerca de medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes a la altura de la calle West 8 con la Quinta Avenida, donde comenzaron a cargar contra ellos e iniciaron detenciones de los ciudadanos, que participaban en una protesta pacífica.

