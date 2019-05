Ella es la primera viceministra de Defensa de Afganistán

Kabul.- La joven Munera Yousufzada se convirtió hoy en la primera mujer en ocupar el cargo de viceministra de Defensa en Afganistán, una cartera clave en medio del conflicto armado que azota al país desde la caída del régimen talibán con la invasión estadounidense en 2001.

"Esta es la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas afganas que una mujer es nombrada en la cúpula del Ejército, como viceministra en Entrenamiento y Asuntos de Personal del ministerio", informó el departamento en un comunicado, después de que Yousufzada fuese presentada hoy a sus compañeros.

La nueva "número dos" del ministerio

La nueva "número dos" del ministerio -rango que comparte con dos hombres a cargo de Políticas y Estrategia, e Inteligencia- tiene 33 años, un máster en Relaciones Públicas y desde 2010 ha tenido varios cargos en el seno del Ejecutivo, como vicegobernadora de Kabul.

"Hay varias mujeres trabajando en el ministerio y en las filas del Ejército y las Fuerzas Especiales, pero esta es la primera vez que una mujer es nombrada en un puesto de dirección", destacó en el acto de presentación el ministro interino de Defensa, Asadullah Khalid.

In the last few days so many good news in regard to women achievement, today Introduction Ceremony of Munira Yousufzada As Deputy Minister of defence, wish you more success in ur future career dear Munera Yousufzada pic.twitter.com/nz5Bmr03Va — Mary Akrami (@MaryAkrami) 20 de mayo de 2019

Yousufzada, por su parte, defendió que el género no debe ser un obstáculo para trabajar en este ámbito y prometió políticas para reducir el número de soldados que sufren minusvalías tras haber estado en el frente, además de luchar contra la corrupción en las fuerzas de seguridad.

En Afganistán apenas el 1.6% del personal son mujeres

Según datos del Inspector especial general para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), del Congreso de Estados Unidos, a comienzos de este año había cuatro mil 984 mujeres en la Policía y el Ejército el país, apenas un 1.6% del personal total.

En los últimos años, el presidente afgano, Ashraf Ghani, ha nombrado a un gran número de féminas como altos cargos en ministerios, viceministerios, direcciones y embajadas, entre ellos los puestos de representante permanente ante la ONU y embajadora en Estados Unidos.

Partiendo de cero en 2001, con la salida de los talibanes del poder, el número de mujeres con empleos gubernamentales subió a un 27% del total en 2018, la mayoría en los sectores de la educación y la sanidad, mientras que en la actualidad el 40% de los menores escolarizados son niñas.