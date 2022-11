Elon Musk pide el voto para los republicanos en las elecciones de EU

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, recomendó este lunes votar al Partido Republicano en las elecciones legislativas que se celebran mañana en Estados Unidos, en un mensaje que dirigió a los "votantes independientes".

"El poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso Republicano, dado que la Presidencia es demócrata", señaló Musk a través de Twitter.

El empresario, ahora propietario de la red social, subrayó que los demócratas y republicanos convencidos nunca votan por el otro bando, por lo que "los votantes independientes son los que realmente deciden quién está al mando".

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge! — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

En el pasado, Musk ha asegurado repetidamente que no se identifica plenamente con ningún partido y que en general apoya a las facciones más moderadas de cada bando, pero en los últimos meses ha dejado claro que ahora mismo se inclina por las visiones republicanas.

El pasado junio el multimillonario ya adelantó que pensaba votar por el Partido Republicano este noviembre y ha sido muy crítico con la Administración demócrata de Joe Biden.

Su adquisición de Twitter, de hecho, ha sido muy celebrada en los círculos conservadores, incluido el expresidente Donald Trump y otras figuras del Partido Republicano.

El empresario ha recibido alabanzas en las últimas semanas del expresidente estadounidense Donald Trump, que ha aplaudido la compra de Twitter por parte de Musk.

Según Trump, que ha creado su propia red social tras ser expulsado de Twitter, la empresa está ahora en manos de una persona "cuerda" y reconoció la compra de la red por parte de Musk.