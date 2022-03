Elon Musk reta a Putin a disputarse a Ucrania en un duelo

Elon Musk, fundador de Tesla y de SpaceX, retó a un duelo a Vladimir Putin, presidente de Rusia, para disputarse a Ucrania, en un mensaje vía Twitter.

Por la presente desafío a Vladimir Putin a un duelo. Lo que está en juego es Ucrania escribió Musk

"¿Aceptas el enfrentamiento?", continuó el magnate en otro tuit, en el que etiquetó la cuenta oficial del Kremlin.

Te puede interesar: ¿Ciencia o maltrato animal? 15 de 23 monos que recibieron el implante de Elon Musk murieron

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Rusia responde

El mensaje de Musk provocó una respuesta casi inmediata del director de la agencia espacial de Rusia, Roscosmos, que ya se ha enfrentado en redes sociales al empresario sudafricano-estadounidense en otras ocasiones.

"Pequeño demonio, tú aún eres joven", dijo Dmitry Rogozin, al frente de Roscosmos desde 2018, que describió a Musk como un "debilucho".

Ciencia Cohete de Elon Musk SpaceX chocará contra la Luna

El viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, también participó en la ciberpelea con un tuit en el que dijo estar "seguro de que Musk puede enviar a Putin a Júpiter".

Fedorov ha organizado durante semanas una recaudación de fondos para "lanzar a Putin a Júpiter", un dinero que dice que será utilizado para reparar las infraestructuras dañadas en Ucrania.

Desde los inicios de la guerra en Ucrania, Musk ha estado enviando terminales de su servicio de conexión por satélite SpaceX Starlink para tratar de aliviar las interrupciones del servicio de internet en Ucrania causados por los bombardeos.