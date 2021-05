Embargan al periódico venezolano El Nacional por demanda de Diosdado Cabello

Caracas, Venezuela.- La Justicia venezolana notificó este viernes el embargo ejecutivo de su sede al diario El Nacional, como parte de la indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

"Informo que en horas de la tarde, los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a El Nacional, han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización", escribió Cabello en su cuenta de Twitter.

El cartel con la orden judicial pegado en la sede del diario, también publicada por Cabello, reza que se practicaron "medidas de embargo ejecutivo" sobre el inmueble hasta cubrir 141 mil 501.24 petros, una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.

Informo que en horas de la tarde, los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a El Nacional, han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/e558vzWkdP — Diosdado Cabello R (@dcabellor) May 14, 2021

Según la tasa de cambio oficial de hoy, esa cantidad se cambia por cerca de 7.9 millones de dólares.

Una sentencia publicada el pasado 16 de abril por el Tribunal Supremo de Justicia dicta que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237 mil petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13 millones 369 mil 170 dólares.

Cabello, diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Ejecutan en estos momentos embargo contra @ElNacionalWeb por orden de tribunales. Comisiones mixtas de militares y civiles tienen tomado las instalaciones del periódico. pic.twitter.com/Ily2uApBSN — Daniel Blanco (@DanielBlancoPaz) May 14, 2021 📷 #Ahora se inicia el proceso de embargo ejecutivo como parte indemnización a Diosdado Cabello Rondón, luego de ser difamado por el periódico El Nacional. pic.twitter.com/l3YuKyPnvN — Motochamita 👁️ (@nawseas) May 14, 2021 📷 #Ahora algunas fotos de las condiciones en las que dejaron la sede de El Nacional, antes de su embargo por parte de las autoridades. pic.twitter.com/fi1HX4ufGE — Motochamita 👁️ (@nawseas) May 15, 2021

El pasado 21 de abril, tras conocerse la sentencia, Cabello afirmó que tenía intención de "ejecutar" los bienes de El Nacional, si este no le pagaba una indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral", dijo Cabello durante su programa semanal "Con el mazo dando", que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Es un atropello que debemos denunciar al mundo entero

El Nacional calificó el fallo como una "persecución política" y alertó de que Cabello tiene la "intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación".

El director de este diario, Miguel Henrique Otero, dijo en una entrevista que El Nacional es el "gran trofeo" que quiere llevarse el Gobierno de Venezuela en su afán de acabar con medios independientes.

"En este momento un juez rodeado de guardias nacionales tienen tomado el edificio de El Nacional para embargar todo", escribió en Twitter Miguel Henrique Otero cuando se ejecutaba el embargo.

“No se ha cumplido el debido proceso. Es un atropello que debemos denunciar al mundo entero. Quieren eliminarnos, cerrarnos, que desaparezcamos del mapa”, señaló.

Atención: En este momento un juez rodeado de guardias nacionales tienen tomado el edificio de El Nacional para embargar todo. — Miguel H Otero (@miguelhotero) May 14, 2021 #14May 🇻🇪 El gerente general del diario El Nacional (@ElNacionalWeb), Jorge Makriniotis, denunció que en este momento embargan los bienes de la sede.



"La democracia vive cuando hay libertad de expresión", dijo Makriniotis. #TVVNoticias



Video cortesía pic.twitter.com/iiDbL05hJt — TVV Noticias (@TVVnoticias) May 14, 2021 “Esto es un ataque político para poder sentarse en una negociación, porque diálogo no existe. Se acaban de robar una institución democrática de libertad de expresión. Es más que un capricho, es maldad”: Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional https://t.co/Cs591rmGEv pic.twitter.com/HIpTBRvYNJ — NTN24 (@NTN24) May 15, 2021 📽️ #Ahora En estas condiciones dejaron la oficina de Presidencia de la sede de El Nacional antes de su embargo por parte de las autoridades. pic.twitter.com/pg8KExqiXn — Motochamita 👁️ (@nawseas) May 15, 2021

Mientras Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, manifestó que era un nuevo atentado contra la libertad de expresión.

“Nos están quitando nuestros bienes. Esto es ilegal, es un ataque a la democracia”, expresó.

El Nacional, emblemático diario fundado en 1943, dejó de circular en edición impresa en diciembre de 2018 tras 75 años de historia, incluidas dos décadas de choque con los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Maduro. Ha seguido funcionado en internet.

Más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada al poder de Maduro, denuncia la ONG Espacio Público.