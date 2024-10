Emiten alerta de tornados para partes del sur de Florida por huracán Milton

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EU emitió este miércoles un aviso de tornados para partes del sur de Florida, al tiempo que instó de nuevo a la población expuesta al embate del huracán Milton, especialmente en la costa oeste, a que evacúe si así lo requiere la autoridad local.

En su boletín de las 12:00 hora local, el NHC indicó que múltiples tornados han comenzado a producirse en partes del sur de la península de Florida, mientras el "extremadamente peligroso" huracán de categoría 4 Milton se aproxima a la costa oeste de este estado, donde se espera que impacte en la noche del miércoles.

El sistema se encuentra ubicado a 240 kilómetros al oeste-suroeste de Fort Myers, en el condado de Lee, y a 280 kilómetros al suroeste de Tampa, en la misma costa.

Mundo Más de 5 millones de personas bajo orden de evacuación por la llegada de Milton

Presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y se mueve hacia el noreste con una velocidad de traslación de 28 kilómetros por hora.

Según la trayectoria pronosticada, el centro de Milton se moverá hoy por el este del Golfo de México y "tocará tierra a lo largo de la costa centro-oeste de Florida el miércoles esta noche", una amplia zona que se encuentra bajo aviso de huracán, para luego cruzar la península y salir al Atlántico.

Los meteorólogos esperan que Milton siga siendo un huracán de "gran magnitud extremadamente peligroso" cuando llegue a la costa centro-oeste de Florida esta noche, y que mantenga su fuerza de huracán mientras se desplaza por la península de Florida hasta el jueves.

Se pronostica "un debilitamiento gradual" de Milton a medida que se desplace hacia el este sobre el Atlántico occidental, y es probable que se convierta en una tormenta extratropical a primeras horas del viernes.

BREAKING: Hurricane Milton is already causing tornados in Broward County Florida.



A tornado threat is expected to intensify this afternoon, exacerbating the ongoing hurricane disaster. pic.twitter.com/9NidMuTOhj — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 9, 2024

Preocupa mucho la marejada ciclónica que puede causar Milton en la bahía de Tampa, de entre 3 a 4,5 metros. Los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían llegar a la zona de la bahía de Tampa tan pronto como el miércoles por la mañana.

Se esperan también "vientos devastadores" a lo largo de partes de la costa oeste de Florida, donde un aviso de huracán está en efecto. La previsión de los meteorólogos del NHC es que Milton "permanezca como huracán a medida que cruza la península de Florida".

Las fuertes lluvias que arrojará Milton a través de la península floridana hasta el jueves conllevarán "el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas catastróficas", especialmente en áreas donde las inundaciones costeras y terrestres se combinan.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) advirtió este miércoles que el huracán Milton, que esta noche se espera que impacte contra la costa oeste de Florida, será "catastrófico y mortal" y pidió a la población de que utilice estas últimas horas para abandonar la zona y que aquellos que no hayan podido "busquen lugares seguros de manera inmediata".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes que el huracán Milton podría ser el "peor" en golpear el estado de Florida en un siglo y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacúen lo antes posible.

Florida, que aún intenta recuperarse de los daños de Helene, continúa preparándose para la mayor evacuación desde 2017 ante la amenaza de Milton, que atravesará casi todo el estado de oeste a este.