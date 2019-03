Emiten orden de resguardo tras incendio en planta química en Texas

Cerca de las 10:00 horas, se reportó el incendio de una planta química al sureste de Houston, Texas, por lo que autoridades emitieron una orden de resguardo a los habitantes de zonas aledañas.

El incendio comenzó en la planta Intercontinental Terminals Comapany, en Deer Park, Texas, lugar en donde se almacenan líquidos y gases petroquímicos.

Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos quienes trabajan para controlar el fuego y evitar que este se expanda hacia los otros tanques, así como para desalojar las instalaciones.

Massive fire at Deer Park chemical plant happening now. #khou11 pic.twitter.com/rqHyYScooq — Matt Dougherty (@MattKHOU) March 17, 2019

Asimismo, La Oficina de Administración de Emergencias de Deer Park pidió por medio de redes sociales que la gente busque un refugio para evitar accidentes