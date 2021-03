Emma Coronel desiste a su derecho de audiencia preliminar en EU

Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, desistió de su derecho a tener una audiencia preliminar ante la justicia de Estados Unidos lo que podría beneficiarla pues esta figura legal evita que se presenten más cargos en su contra y permite reducir su condena a cambio de información.

La noticia fue dada a conocer por el periodista de Vice especialista en temas de narcotráfico, Keegan Hamilton. "Emma Coronel todavía no se ha declarado culpable de los cargos en su contra", manifestó.

Update on Emma Coronel Aispuro, wife of El Chapo:



Just filed in Washington, DC federal court — she waives her right to a preliminary hearing, still has not entered a plea to the charges against her. pic.twitter.com/dqnCnmnTHh — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) March 19, 2021

El periodista acotó que en realidad Coronel no fue arrestada sino que se entregó a las autoridades.

En la nota "Emma Coronel, esposa de El Chapo, se entrega" de Vice, publicada el 25 de febrero, Keegan obtuvo esta información de fuentes anónimas sobre el caso: "Ella no hizo que el gobierno saliera, la arrestara y la extraditara [...] Habría sido todo un proceso para que la extraditaran".

Al entregarse, Coronel crea un fuerte argumento a favor de una sentencia reducida por sus cargos criminales, agrega Keegan en la mencionada nota.

Al renunciar a su audiencia preliminar, es posible que las autoridades obtengan una declaración de culpabilidad a cambio de información.

Foto: Reuters

¿Qué es una audiencia preliminar?

En Estados Unidos, las personas indiciadas de uno o más delitos tienen este derecho cuando tienen la intención de declararse culpables por los delitos que llevaron a su arresto.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la audiencia preliminar es como un mini juicio. La fiscalía llamará a testigos y presentará pruebas, y la defensa podrá interrogar a los testigos.

La defensa no puede objetar el uso de ciertas pruebas y, de hecho, se permite que se presenten pruebas en una audiencia preliminar que no se pueden mostrar a un jurado en el juicio.

Emma Coronel actualmente enfrenta un mínimo de 10 años hasta una cadena perpetua, más una multa de hasta 10 millones de dólares.

Foto: Reuters

La detención de Coronel

El arresto de Coronel, de 31 años, en el Aeropuerto Internacional Dulles el lunes es la captura de más alto perfil de un mexicano en Estados Unidos por narcotráfico desde que el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos fue detenido en octubre.

Coronel "trabajó en estrecha colaboración con la estructura de mando y control de la organización mexicana de narcotráfico conocida como el Cártel de Sinaloa, sobre todo con su esposo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del grupo", dijo el fiscal federal Anthony Nardozzi, en una audiencia en una corte federal.

"La imputada tiene acceso a asociados criminales que son miembros del Cártel de Sinaloa, así como a medios económicos que generan un grave riesgo de fuga", agregó.

Coronel, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana, se encuentra detenida en una cárcel de Alexandria, Virginia, y se espera que sus abogados soliciten la libertad bajo fianza. Ella aún no se ha declarado culpable o no en el caso.

La detenida conoció a Guzmán cuando era una joven reina de belleza y se casó con él en 2007 a los 18 años. La pareja tiene dos hijas gemelas. En 2019 lanzó una marca de ropa en Estados Unidos y apareció en un reality show de ese país sobre familias de la mafia.

Los fiscales afirmaron que Coronel creció comprendiendo el negocio de las drogas y el alcance del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades detallaron que la detenida intercambió mensajes para ayudar a su esposo a llevar a cabo el tráfico ilegal de drogas desde 2012 hasta principios de 2014, y continuó entregando mensajes mientras lo visitaba en una prisión mexicana luego de su arresto en febrero de ese último año.

También argumentaron que participó en la espectacular fuga de Guzmán en julio de 2015 de la cárcel del Altiplano en México a través de un túnel de más de 1.5 kilómetros de largo excavado hasta su celda, y comenzó a planear otra huida luego de su recaptura en enero de 2016 por las autoridades mexicanas.

Guzmán, de 63 años, fue sentenciado en febrero de 2019 a cadena perpetua más 30 años, en un juicio en Brooklyn, y encerrado en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, por traficar toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos durante más de dos décadas.

En las audiencias del caso, Coronel fue una presencia habitual.

Con información de Reuters





