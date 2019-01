Empresarios llaman a otro referéndum para superar crisis del Brexit

PARÍS, Francia. En una iniciativa inhabitual, más de 130 empresarios británicos pidieron a la primera ministra Theresa May y al líder laborista Jeremy Corbyn que apoyen la convocatoria de un segundo referéndum para superar la crisis del Brexit.

Los dirigentes optaron además por hacer conocer públicamente su posición y entregaron copia de la carta al diario The Times.

Con esa gestión sin precedentes, los empresarios tratan de evitar un “no deal”, es decir, una salida desordenada de la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo, fecha límite para encontrar un acuerdo entre Gran Bretaña y las autoridades de Bruselas.

Los empresarios -al igual que numerosos diputados y gran parte de la opinión pública- están convencidos de las consecuencias que tendría un “no deal” para Gran Bretaña y para Europa. Sin embargo, nadie está dispuesto a realizar concesiones para llegar a un acuerdo y obtener la aprobación del texto negociado por May con la UE.

Ese confuso panorama puede aclararse —o complicarse en forma irremediable— cuando el Parlamento comience hoy (martes) a debatir y votar las enmiendas presentadas por los diputados para modificar el texto del “Plan B” que presentó Theresa May el pasado lunes 21 de enero.

May, que está librando la batalla más importante de su carrera, trató anoche de convencer a los diputados rebeldes de su partido que no tiene sentido regresar a Bruselas para negociar concesiones que los europeos que no están dispuestos a realizar.

Foto: AFP

Los parlamentarios conservadores más duros anticiparon desde ahora que no apoyarán una moción de Sir Graham Brady, presidente del Comité Tory 1922 que agrupa a los diputados tories, para pedir a la UE que acepte "arreglos alternativos" sobre la frontera entre las dos Irlandas.

Si bien la votación de este martes no será definitiva, determinará en gran medida la forma en que Gran Bretaña podría salir de la UE: con o sin acuerdo.

Los diputados votarán hoy al menos 14 enmiendas, que -si bien no son vinculantes- servirán para mostrar adónde está la mayoría parlamentaria y definir los próximos pasos en el proceso del Brexit.

Para impedir toda posibilidad de un “no deal”, la diputada Yvette Cooper presentó una enmienda que bloquea toda posibilidad de una salida sin acuerdo.

Ese escenario obligaría a Theresa May a pedir una extensión del plazo de salida, previsto inicialmente para el 29 de marzo.

Otra enmienda que será votada reclama despojar a la primera ministra de sus poderes de negociación sobre el Brexit para transferirlos al Parlamento. Esa alternativa permitiría que una comisión de diputados asuma el control de la negociación.