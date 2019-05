En abrupto giro, Trump promete alza de aranceles a China

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó fuertemente la presión sobre China el domingo para alcanzar un acuerdo comercial al anunciar que aumentará los aranceles estadounidenses a algunos productos del gigante asiático.

Anteriormente, Trump había retrasado el incremento de los gravámenes, citando productivas conversaciones con China.

Los anuncios del domingo generan dudas sobre las expectativas previas de que Pekín y Washington estaban cerca de un acuerdo para terminar con una guerra comercial que se prolonga por varios meses y que ha desacelerado el crecimiento mundial y afectado a los mercados.

Trump dijo a través de Twitter que los aranceles aumentarán a un 25% el viernes y que más bienes podrían enfrentar mayores impuestos aduaneros.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de mayo de 2019 ....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de mayo de 2019

"El Acuerdo Comercial con China continúa, pero muy lentamente, mientras intentan renegociar. No!", tuiteó el mandatario.

Las negociaciones entre las dos mayores economías del mundo se retomarían esta semana, con el viceprimer ministro chino, Liu He, viajando a Washington, después de conversaciones en abril en Pekín que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, denominó como "productivas".

El viernes, Trump había dicho que las conversaciones con China marchaban bien.

La semana pasada, fuentes de la industria dijeron que creían que las negociaciones estaban en un punto decisivo, y Mnuchin había asegurado que esperaba que el equipo negociador de Estados Unidos pronto podría recomendar un acuerdo a Trump o decirle que no se podía alcanzar uno.

El gobierno de Trump ha estado insistiendo en un mecanismo para asegurar que China cumpla con cualquier promesa de comprar más bienes estadounidenses.