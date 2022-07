Trump abrió camino a la anarquía y a la corrupción: Comité que investiga asalto al Capitolio

El expresidente Donald Trump "abrió imprudentemente un camino de anarquía y corrupción" durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el año pasado, acusó este jueves el jefe de un comité del Congreso que investiga el ataque, Bennie Thompson.

El jefe del comité legislativo que investiga el ataque al Congreso de Estados Unidos por seguidores de Donald Trump concluyó hoy sus audiencias públicas.

Los responsables del ataque del 6 de enero de 2021 deberán "responder ante la ley", añadió al comienzo de la última audiencia.

La audiencia detalló tanto las escenas de violencia que se produjeron cuando los partidarios de Trump se abrieron paso hacia el Capitolio como las acciones del republicano en los 187 minutos que transcurrieron entre su discurso en el que instó a la multitud a "luchar como un demonio" y la publicación final de un video en el que instaba a los alborotadores a volver a casa.

187 minutos en los Trump no hizo nada

De acuerdo con los testimonios recolectados, durante los 187 minutos que transcurrieron, el expresidente no hizo absolutamente nada para minimizar los disturbios, incluso no hay reportes oficiales que puedan revelar lo que Trump hizo cuando se metió al comedor privado de la Casa blanca.

Asimismo, se dio a conocer que el magnate tampoco le habló a ninguna autoridad militar, ni a la guardia nacional para que fueran al Capitolio.

Antes de la audiencia, el representante republicano Adam Kinzinger publicó un video en Twitter en el que antiguos ayudantes y funcionarios de la Casa Blanca describían a Trump en el comedor privado viendo únicamente las imágenes que Fox News estaba transmitiendo sobre el ataque al Capitolio.

What was Donald Trump doing while the Capitol was under siege? Take a look. pic.twitter.com/9mz3P6C4qK — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 21, 2022

"Hasta donde recuerdo, él siempre estaba en el comedor", dijo la exsecretaria de prensa Kayleigh McEnany.

El 6 de enero unas 10 mil personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

Con información de AFP









