En Debate | ¿Biden debe renunciar a la candidatura presidencial?

JOE BIDEN, presidente de EU

“Sé que no soy un joven, para decir lo obvio. No camino tan fácilmente como antes. No hablo tan fácilmente como antes. No puedo debatir tan bien como antes. Pero sé lo que sé: sé decir la verdad, sé la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sé cómo hacer este trabajo. Rechazo los llamados para que me retire y ceda la candidatura a otro demócrata. Cuando uno se cae, uno se levanta.”

LLOYD DOGGETT, congresista Demócrata

“Espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido”.

YOUGOV para CBS

“El 45% de los votantes demócratas creen que el actual presidente y candidato a la reelección en las elecciones de noviembre debería renunciar y permitir la presentación de otra persona”.

YOUGOV para CBS

“En cambio, el 55% cree que Biden debe mantenerse como candidato al ser interrogados por si Biden debe ser el candidato.”

NATE SILVER, experto en tendencias estadísticas

“Fue peor de lo que jamás imaginé (el debate contra Trump) y estaba esperando que le fuera mal. Es hora de que Biden considere lo que es mejor para su partido, lo que es mejor para el país… y eso es dejar de buscar ser presidente hasta que tenga 86 años”.

ANDREW BATES, portavoz de la Casa Blanca

"Esta afirmación es absolutamente falsa (que Biden le haya dicho a un aliado que está sopesando si continuar en la carrera). Él sigue adelante con la campaña y va hasta el final por un nuevo periodo en el Ejecutivo.”

THE NEW YORK TIMES, editorial

“Biden debería poner fin a su candidatura por el bien de la democracia estadounidense. El presidente está haciendo una apuesta temeraria, tal como está la situación ahora. Hay líderes demócratas mejor preparados para presentar alternativas claras, convincentes y enérgicas a un segundo mandato de Trump. No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país al obligar a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden.”

RAPHAEL WARNOCK, senador demócrata por Georgia

"La sombra de la jubilación no es ahora necesaria para el presidente Biden. En absoluto. Los malos debates ocurren. La pregunta es: ¿a quién ha defendido Donald Trump aparte de a sí mismo y a gente como él? Estoy con Joe Biden, y nuestra misión es asegurarnos de que supera la línea de meta en noviembre".