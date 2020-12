En debate | ¿Bien o mal manejada la pandemia?

Tedros Adhanom | Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

“México se encuentra en una mala situación de cara la pandemia de Covid-19, estatus que provocó que se duplicaran el número de casos y fallecidos entre mediados y finales de noviembre. Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio. La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio”.

Foto: EFE

Hugo López -Gatell | Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, SSa

“No tengo nada qué responder (a la OMS) El doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí a lo mejor, o al secretario de Salud o al Presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático si fuera ese el caso. Lo dijo a todos los países. Esa advertencia ha sido retomada de forma distinta por los medios a como fue emitida originalmente”.

Foto: captura de pantalla

Senadores del PAN

“Denunciamos este 18 de septiembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por el ‘mal el manejo’ de la pandemia de coronavirus (Covid-19).Lo hacemos responsable de delitos de homicidio, lesiones, sabotaje, hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público y responsabilidad profesional en agravio de las mexicanas y mexicanos. Ha incurrido en omisiones y negligencia, lo cual ha atentado contra la vida y salud de las personas.”

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

“La estrategia del gobierno ante la pandemia de Covid-19 está funcionando. ¿Entonces, por qué cambiar? ¿Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno?”

Foto: EFE

Coparmex

“El manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno Federal ha sido irresponsable, ya que con más de 64 mil muertes por Covid-19 nos ubicamos como el cuarto país por el número de defunciones, pero, además, superamos el escenario catastrófico definido por la misma Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Desde Coparmex proponemos una política de trazabilidad de las cadenas de contagio, así como la aplicación de más pruebas para contener la pandemia y futuros rebrotes”.

INFOBAE

Sondeo de abril

“Una gran mayoría de mexicanos apoya el trabajo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para contener el brote de coronavirus y respalda la decisión de extender las medidas de cuarentena hasta fines de mayo, mostró un sondeo publicado el 26 de abril. La consulta telefónica a 549 mexicanos realizada del 17 al 21 de abril por el encuestador Buendía & Laredo mostró que el 73% dio una evaluación positiva de los esfuerzos de López Obrador, con sólo un 17% de la opinión en desacuerdo. El resto no dio evaluación. El 82% de los encuestados evaluó positivamente las medidas emprendidas por las autoridades sanitarias para disminuir la propagación del virus”.