En Madrid, vuelven las visitas a una residencia de ancianos

NAVALCARNERO. Las sonrisas y las lágrimas volvieron a aflorar en la residencia de ancianos Centro Casaverde de Navalcarnero, en las afueras de Madrid, cuando los residentes recibieron sus primeras visitas desde que tuvieran que ser interrumpidas en marzo.

Enfrentados por los extremos opuestos de dos grandes mesas unidas para asegurar un distanciamiento sanitario adecuado, Pepa Plaza y su madre Josefa Vila disfrutaron de un emotivo reencuentro.

"A través de las videollamadas yo la veía que estaba bien, pero ahora ya la he visto", dijo Plaza, quien usaba una mascarilla. "Lo único que falla es que no me puedo acercar y darle un beso y abrazo".

Su madre sonreía mientras una enfermera de la residencia le mostraba un video de sus nietos en la cocina de su casa.

"Es como un sueño logrado", dijo Vila. "Porque claro, cuando estás lejos no las ves. Te viene a la cabeza: '¿habrán resbalado?', '¿se habrán caído por algún sitio?'".

Antes de poder acceder a las instalaciones, los visitantes firman una declaración en la que confirman que no presentan síntomas de coronavirus (Covid-19) y también que no han entrado en contacto con nadie que los tenga. Los miembros del personal les toman la temperatura y se desinfectan manos y zapatos.

Una vez dentro, los visitantes deben seguir las indicaciones y permanecer a dos metros de distancia de sus familiares.

Una excepción a la trágica escena repetida en numerosas residencias de la Comunidad de Madrid, el Centro Casaverde ha sido afectado sólo levemente por el coronavirus, que ha causado estragos con muchos centros de ancianos del país.

No hay estimaciones oficiales de la cifra nacional de muertes por Covid-19 en las residencias de ancianos españolas, pero las autoridades de Madrid informaron de que unos seis mil residentes de centros de ancianos han muerto con síntomas de la enfermedad desde que comenzó el brote, alrededor de 11 por ciento de la población previa a la pandemia del coronavirus.

Pero desafortunadamente no todos pudieron volver a ver a sus familiares.

De acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad español, hasta el momento 19 mil 481 personas mayores perdieron la vida con síntomas de la enfermedad.

Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a 71.8 por ciento del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad, según detalla Radio y Televisión Española (RTVE).

Las comunidades en España que reportan más decesos de este sector de la población son Madrid y Cataluña. Entre las dos, acumulan más de 10 mil fallecidos.

En la capital española hay más de 700 residencias de ancianos con un total de cinco mil 975 fallecidos con el virus o con síntomas de la enfermedad Covid-19.

Del total, mil 253 muertes corresponden a casos confirmados mediante PCR y cuatro mil 722 a casos con síntomas compatibles, según un informe proporcionado por la Consejería de Políticas Sociales.

En Cataluña, los fallecidos se elevan a cuatro mil 82 casos, lo que representa 73 por ciento de las muertes en esa comunidad. El Departamento de Salud informó de que hay 14 mil 157 las personas diagnosticadas de coronavirus en geriátricos.

El mismo gobierno del país ibérico reporta que en esa nación existen cinco mil 457 residencias para adultos mayores.