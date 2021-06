En medio de ola de calor en Vancouver, reportan 69 muertes en solo dos días

Varias decenas de personas fallecieron repentinamente entre el lunes y el martes en el área de Vancouver, unas muertes que probablemente tienen relación con la ola de calor que azota el oeste de Canadá y partes del noroeste de Estados Unidos, anunció el martes la policía federal canadiense.

Dos oficinas de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) de la región de Vancouver han anunciado que al menos 69 personas han muerto repentinamente desde el lunes, cuando la ola de calor alcanzó su pico de temperaturas.

"Creemos que el calor contribuyó a la mayoría de las muertes", dijo un comunicado de la policía, agregando que la mayoría de las víctimas son ancianos.

"Este tiempo puede ser mortal para los miembros vulnerables de nuestra comunidad, especialmente los ancianos y los que tienen problemas de salud subyacentes", dijo un portavoz de la RMPC de Burnaby, Mike Kalanj, instando a la gente a "comprobar cómo están sus seres queridos y vecinos".

Un mensaje del que se hizo eco inmediatamente el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, John Horgan: "Esta es la semana más calurosa que han vivido" los habitantes de esta región, dijo en una rueda de prensa.

"Y eso tiene consecuencias, consecuencias desastrosas para las familias y las comunidades, pero, de nuevo, la forma de superar este momento extraordinario es permanecer unidos, comprobar (el estado de salud) de las personas que sabemos que están en riesgo, asegurarnos de que tenemos compresas frías en la nevera", añadió.

Vancouver, situada en la costa del Pacífico, lleva varios días registrando temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, muy por encima de los 21 grados que de media hay en estas fechas.

El lunes se batió el récord de la temperatura más alta registrada en Canadá. Fue en la localidad de Lytton, al noreste de Vancouver, donde el mercurio marcó 47,9 grados.

Ola de calor "preocupante"

"La duración de esta ola de calor es preocupante, ya que apenas hay respiro por la noche (...). Esta ola de calor récord aumentará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor", advirtió el Ministerio de Medio Ambiente canadiense en su página web sobre el tiempo.

Además de Columbia Británica, también se han emitido avisos para las provincias más orientales de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, así como para partes de los territorios del Yukón y del Noroeste, en el norte de Canadá.

En la región escasean los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores. Las ciudades han abierto centros de refrigeración, además de cancelar las campañas de vacunación contra el covid-19 y cerrar las escuelas.

La ola de calor también afectó a ciudades estadounidenses al sur de Vancouver a principios de esta semana, como Portland (Oregón) y Seattle (Washington), también conocidas por su clima templado y húmedo, donde la temperatura alcanzó su máximo histórico desde que se iniciaron los registros en 1940.

El lunes por la tarde había 46.1 grados centígrados en el aeropuerto de Portland y 41,6 en el de Seattle, según las lecturas realizadas por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS).

La ola de calor, que ha provocado varios incendios forestales a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, se debe a un fenómeno conocido como "cúpula de calor", en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la región.

"Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas a medida que las concentraciones de gases de efecto invernadero provocan el aumento de las temperaturas globales. Empiezan antes y terminan más tarde, y se cobran un precio cada vez mayor en la salud humana y en los sistemas sanitarios", advirtió el martes la Organización Meteorológica Mundial con sede en Ginebra.

