Entre lágrimas, experto da pronóstico del huracán Milton: debemos exigir acción contra el cambio climático

El huracán Milton alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes. Ante ello, el fenómeno meteorológico podría tocar tierra el miércoles como un meteoro potencialmente destructivo en la costa oeste de la península de Florida.

Ante ello, el meteorólogo John Morales, entre lágrimas, dio el reporte para el canal NBC6, desde el sur de Florida. Con la voz entre cortada, el experto pidió perdón por conmoverse: "Lo siento, es que esto es horrible".

De acuerdo con el meteorólogo, Florida no es el único lugar que sufrirá la fuerza del huracán Milton, debido a que este también dejará estragos en algunos lugares de México como Yucatán y Progreso, donde aseguró que "se convierten en una amenaza cada vez mayor".

México Huracán Milton categoría 5 tocará tierra la noche del lunes en Yucatán

Debemos exigir acción contra el cambio climático: John Morales

Visiblemente conmovido, el meteorólogo aseguró que la fuerza con la que está moviéndose en huracán Milton en el Golfo de México se debe al calentamiento global que ha aumentado la temperatura de los mares.

Los mares son increíblemente calientes. No necesito decirles que el calentamiento global y el cambio climático conducen a esto y se convierten en una amenaza cada vez mayor.

John Morales.

Después de terminar su sección en el programa, el meteorólogo que radica en Miami, Florida, estado que está en evacuación masiva por el impacto que tendrá Milton, compartió en su cuenta de X que las personas también deberían estar conmocionadas por el cambio climático y exigir acciones para mitigarlo.

El clima extremo impulsado por el calentamiento global ha cambiado. Francamente, usted debería estar conmocionado y exigir acción contra el cambio climático.John Morales.

En la misma publicación, compartió una reflexión que escribió en el Bulletin of the Atomic Scientists, en la que aseguró que se había tomado como un "militante del clima" que "exageraba por las amenazas climáticas".

Te puede interesar: Huracán Milton: qué estados afectará y dónde impactará el fenómeno meteorológico

¿Cómo influye el calentamiento de los océanos en la formación de huracanes?

De acuerdo con la reflexión del meteorólogo John Morales, el calentamiento de los océanos ocasiona que los ciclones tropicales aumenten su fuerza, por lo que pueden generar desastres climáticos en las regiones que impactan.

Si bien su reflexión se centra en los desastres que han ocasionado los fenómenos meteorológicos tras su paso en Estados Unidos, donde generan pérdidas costosas, el meteorólogo advirtió que los ciclones tropicales a nivel mundial aumentarán de fuerza.

A nivel mundial, se prevé que aumente la proporción de ciclones tropicales que alcanzan niveles muy intensos. Se espera que continúen los índices más altos de lluvias por tormentas tropicales y huracanes.John Morales.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow. https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG — John Morales (@JohnMoralesTV) October 7, 2024