Entrevista de Vladimir Putin con Tucker Carlson: el periodista cercano a Trump reta a EU

Rusia planteó entrar a la OTAN pero Clinton se negó

El Sol de México

El presidente ruso, Vladimir Putin, buscó en el 2000 arreglar las diferencias con Occidente pero el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, le cerró a Rusia las puertas de la OTAN, aseguró el mandatario ruso.

“Cuando llegué a la presidencia en el año 2000, yo quería arreglar todo pero Clinton no quiso. Le pedí entrar a la OTAN y Clinton me dijo que no era posible”, dijo Putin.

“Si hubieran dicho que sí, hubiéramos iniciado un proceso de acercamiento, y esa alianza podía hacerse realidad si hubiéramos visto el deseo de acercamiento de nuestros socios, pero no lo hubo”, añadió el líder ruso.

Así, dijo, Estados Unidos engañó a Rusia, la OTAN dijo que no se extendería al Este pero hasta ahora ha habido cinco etapas de la expansión de la alianza militar atlántica.