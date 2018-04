EPA relajará exigencias de control de emisiones en autos impulsadas por Obama

Washington.- La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EU anunció hoy su decisión de relajar las exigencias de control de emisiones contaminantes y consumo de combustible para los automóviles impulsadas por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

"La EPA de Obama redujo el proceso de evaluación a medio plazo con una urgencia cargada políticamente, hizo asunciones sobre los estándares que no se correspondían con la realidad y los pusieron en niveles demasiado altos", dijo Scott Pruitt, director de la agencia federal, en un comunicado.



Por ello, Pruitt remarcó que "la decisión de la EPA de Obama había sido errónea" y no era la "apropiada".



El plan de Obama estaba encaminado a que los vehículos consumieran menos y tuvieran menos emisiones, con lo que el estándar se ubicaba en un rendimiento promedio de 80 kilómetros por galón (3.78 litros), que en la práctica suponía cerca de 57 kilómetros por galón, meta que debía alcanzarse para los automóviles y camionetas construidas entre 2022 y 2025.



La agencia dirigida por Pruitt consideró que estos niveles son demasiado exigentes para los productores de automóviles, quienes se han quejado de la dificultad para cumplirlos en un momento en el que la gasolina es barata.



La actual Administración del presidente Donald Trump no ha señalado, sin embargo, cuáles serían los nuevos umbrales de control de emisiones que pondrá en marcha.



Asimismo, la EPA volverá a examinar las exenciones de California y otros doce estados que pusieron en vigor medidas aún más agresivas para la reducción de emisiones contaminantes.



Obama promulgó esta regulación poco antes de que Trump llegase a la Casa Blanca, ante el enfado de la industria automotriz.



La medida se esperaba, ya que Trump ha insistido en que el exceso de regulación por parte de su predecesor ahogaba la actividad económica y ha retirado a EU del Acuerdo del Clima de París, después de que mostrar escepticismo sobre el hecho del calentamiento global debido a la actividad humana.



Los grupos de defensa medioambiental han criticado la medida, al asegurar que "pone en riesgo las exitosas salvaguardas que están funcionando para limpiar nuestro aire, ahorrar dinero a los conductores en las gasolineras e impulsar la innovación tecnológica que crea empleo", en palabras de Luke Tonachel, director del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

/amg