Erdogan amenaza con atacar zona siria de Afrín si los kurdos no se retiran

Estambul.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró hoy que Turquía atacará la región siria de Afrín, si las milicias kurdas no se retiran de la zona, informó la emisora CNNTürk.



"Si los terroristas no se rinden en Afrin, lo destruiremos", advirtió Erdogan, en referencia a los grupos kurdosirios que el Gobierno turco considera un grupo terrorista extensión de la guerrilla kurda de Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).



"Seguiremos luchando hasta que no quede un sólo terrorista. Verán lo que podemos conseguir en una semana", prosiguió el político islamista.



El mandatario turco volvió a criticar a Estados Unidos por apoyar a las milicias kurdosirias en su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



"Invito a nuestros aliados, que apoyan a las organizaciones terroristas en Siria, a ponerlos a prueba".



"Algunas de las armas que enviaron (a los kurdos) han comenzado a venderse en el mercado negro. Algunos las están utilizando contra nosotros", criticó.



En el último año el Ejército turco y las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) se han visto envueltas en varios incidentes fronterizos con intercambio de fuego y se han acusado mutuamente de iniciar las hostilidades.



Erdogan declaró el pasado octubre que su país debería entrar en la zona de Afrín para evitar la creación de un "pasillo de terrorismo" que llegue hasta el Mediterráneo.

/afa