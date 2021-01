"Es algo bueno", Biden celebra que Trump no asistirá a investidura

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió con agrado la noticia de que el mandatario Donald Trump no prevé asistir a la toma de posesión del 20 de enero, calificándolo como "algo bueno".

"Me dijeron en el camino hacia aquí que él indicó que no iba a aparecer en la ceremonia de investidura", dijo Biden en rueda de prensa en Wilmington, Delaware.

"Una de las pocas cosas en las que ambos estamos de acuerdo. Es algo bueno que no vaya", señaló el demócrata a periodistas, considerando a Trump "una vergüenza para el país".

"No está en condiciones de ejercer el cargo", agregó el presidente electo sobre Trump, quien enfrenta la posibilidad de ser sometido a un segundo juicio político la próxima semana por incitar a sus partidarios a asaltar el Capitolio de Estados Unidos para revertir su derrota electoral.

"Superó incluso mis peores nociones sobre él", dijo. "Es uno de los presidentes más incompetentes de la historia de Estados Unidos de América".

No obstante, Biden dijo que el vicepresidente Mike Pence sería bienvenido.

El presidente electo de EU señaló que era "una decisión del Congreso" iniciar o no un proceso de juicio político contra el Trump, como piden muchos legisladores demócratas luego de la violenta toma del Capitolio.

"Lo que el Congreso elija hacer es decisión de ellos. Vamos a hacer nuestro trabajo y el Congreso puede decidir cómo proceder", señaló Biden.

Trump aseguró este viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor Joe Biden, un día después de su promesa de una transición ordenada luego de que el Congreso certificó al demócrata como presidente electo.

"A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", tuiteó Trump.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Cabe resaltar que Trump reconoció el jueves su derrota en los comicios, ante la amenaza de que se inicie un proceso de destitución contra él por incitar a los disturbios en el Capitolio.

En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario emitió finalmente el mensaje sobre las elecciones que medio país esperaba escuchar, además condenó el asalto al Capitolio, al asegurar que aquellos seguidores suyos que cometieron crímenes "pagarán por ello".

Su mensaje llegó justo dos meses después de que los principales medios de comunicación informaran de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, y tras una campaña sin precedentes para sembrar desconfianza en los resultados, que tachó de fraudulentos sin aportar pruebas.