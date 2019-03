[Video] Escala "Hombre Araña" edificio en Francia para salvar Notre Dame

El escalador Alain Robert considerado como “El hombre Araña francés” subió hoy la torre Engie sin ningún dispositivo de seguridad, a fin de hacer campaña para la renovación de la catedral de Notre Dame.

Robert, de 56 años de edad, es conocido por escalar todo tipo de estructuras alrededor del mundo, incluyendo el puente Golden Gate de San Francisco y el edificio Burj Al Khalifa en Dubai.

Alain Robert est de passage chez ENGIE pic.twitter.com/BuuG7bLWZI — Andrea Rey (@AndreaReYa) 25 de marzo de 2019 Alain Robert en live gravit la tour Engie ! pic.twitter.com/pHkEgAU7iD — Benjamin (@benjamin2on) 25 de marzo de 2019 Alain Robert Aka le "Spiderman Français" en train de grimper la tour ENGIE avec un #GiletJaune pic.twitter.com/ukizo7r7jC — MoMoZeRo ⭐⭐ (@MoMoZeR0) 25 de marzo de 2019

Ahora escaló los 37 pisos del edificio, ubicado en el distrito de negocios de La Défense, duró aproximadamente 45 minutos, provocando que varias personas se detuvieran a ver la hazaña y varios videos circulan en las redes sociales con la hazaña.

El ascenso fue crear conciencia sobre la convocatoria de donaciones para reparar la catedral de Notre-Dame-de-Paris, que según estimaciones, necesita de unos 150 millones de euros para la renovación.

WATCH: "French Spider-Man" climbs Paris landmark to raise money for the restoration of Notre Dame Cathedral. https://t.co/68vm9RPF5O pic.twitter.com/Uk0XbBVqCh — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 25 de marzo de 2019

Al final de la hazaña, Alain Robert mostró un cheque de cinco mil 650 dólares que recibió de parte de sus patrocinadores, y el cual planeaba donar a la catedral.

Por su parte, el arzobispo de París dijo que se necesitan unos 100 millones de euros para completar la renovación de la famosa catedral.