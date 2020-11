Escuelas en Nueva York cierran de nuevo ante repunte de Covid-19

El alcalde de Nueva York anunció el miércoles que las escuelas públicas de la ciudad, a las cuales asisten 1,1 millones de niños y jóvenes, volverán a cerrar sus puertas a partir de este jueves debido al repunte del coronavirus.

"Nueva York alcanzó el umbral de un promedio de 3% de tests positivos durante siete días. Desafortunadamente, esto significa que los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados desde mañana, jueves 19 de noviembre, por precaución", dijo el alcalde Bill de Blasio en su cuenta de Twitter.

"Debemos luchar contra la segunda ola de Covid-19", añadió.

El director de escuelas, Richard Carranza, precisó que las clases serán ofrecidas solo de manera remota hasta nuevo aviso.

La medida es cuestionada por muchos neoyorquinos que subrayan que la tasa de tests positivos en los establecimientos educativos desde su reapertura en septiembre es muy inferior a la tasa promedio de la ciudad.

Otros se preguntan por qué cerrar las escuelas, con el daño que implica para los niños, cuando aún se permite comer dentro de bares y restaurantes, aunque a una capacidad reducida.

El alcalde, no obstante, se comprometió con el poderoso sindicato de maestros a cerrar los establecimientos si la tasa de contagios llegaba a 3% durante siete días.

Nueva York, que fuera epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos en abril y mayo, ha registrado más de 34 mil muertos por el Covid-19.

Aunque la ciudad e inclusive el estado tienen una tasa inferior de casos positivos que la mayoría del resto del país, el número de está subiendo.

