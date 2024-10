España, azotada por lluvias e inundaciones: minuto a minuto de la tragedia en Valencia

EFE

Familiares de personas desaparecidas desde el martes en los municipios más afectados por las fuertes lluvias, como Benetússer o Alfafar, a pocos kilómetros de Valencia (este de España), manifestaron su desesperación porque no tienen noticias de ellas y piden ayuda a las autoridades para localizarlas.

La última vez que hablé con mi hijo fue anoche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar

Relató una mujer entre lágrimas, que dijo ante las cámaras que su hijo es colombiano y se encontraba en Benetússer trabajando, por si sirve para identificarle.

La mujer, junto a otros familiares de desaparecidos, estaba esta mañana un lado del río Túria en València, en el acceso a la V-30 y frente a la pedanía de la Torre, también inundada, para intentar acceder al otro lado en busca de su hijo.

Los agentes de la Policía les han desalojado de la zona.

No hago más que preguntar y preguntar y no me dicen nada. Solo me dicen que me conecte con Benetússer y llamo y llamo, pero no me contestan