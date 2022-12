España responde a AMLO sobre relaciones en pausa: "son “incomprensibles” sus declaraciones

El gobierno de España rechazó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que las relaciones con la nación europea siguen en pausa y criticó al rey Felipe por ignorar sus cartas.

“El Gobierno de España rechaza tajantemente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre su Majestad el Rey, empresas españolas y sectores políticos de España”, afirmó el Ministerio de Exteriores español a través de un comunicado.

Agregó que las declaraciones de López Obrador durante su conferencia matutina resultan incomprensibles tras la “exitosa Comisión Binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido”.

“España favorecerá siempre el estrechamiento de los lazos fraternos, humanos, culturales, económicos y educativos entre nuestros dos países hermanos”, destacó el gobierno.

En febrero pasado, López Obrador puso en pausa las relaciones con España tras acusar que compañías energéticas españolas cometían actos de corrupción y “robos” contra el gobierno mexicano.

Tras cinco años de pausa, la Comisión Binacional México-España volvió a sesionar el jueves y ahí el canciller Marcelo Ebrard, acompañado de su homólogo José Manuel Albares Bueno, anunciaron el relanzamiento de las relaciones bilaterales.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario mexicano dijo que continuaban en pausa “porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al Rey de España, y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme”.

“Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas, y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más. Pero cuando le pedimos que para el reinicio iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad, ofreciendo no solo España, el Estado mexicano perdón, disculpas por el extermino, la represión los asesinatos a los pueblos originarios, salen con que tenemos que agradecer que vinieron a civilizarnos", dijo López Obrador.

Además, reiteró que para superar la pausa el gobierno de España debe hacer una autocrítica sobre la Conquista y la Colonia en México.

A esto se sumó el tema de la obtención de la residencia española por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña y Felipe Calderón, a lo que López Obradro consideró que España puede darle visa a cualquier ciudadano, pero admitió que le molesta y le llama la atención que en ese país se use un "doble discurso e hipócrita".