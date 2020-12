Varios estados de EU demandan a Google por prácticas monopolistas 

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció hoy que interpuso, junto a varios otros estados, una demanda contra Google por prácticas monopolistas.

La acción legal señala al gigante de internet de "comportamiento monopolista", "prácticas de exclusión" y "declaraciones engañosas", dijo Paxton en Twitter en un video precedido por el mensaje: "Este 'Goliat' de internet ha utilizado su poder para manipular el mercado, destruir la competencia y perjudicarlo a USTED, el consumidor".

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.



This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e — Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020

