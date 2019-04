EU apoya plenamente la "Operación Libertad" de Guaidó: Pompeo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió esta mañana al alzamiento de la oposición en Venezuela, luego de que el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, hiciera un llamado desde la base aérea La Carlota en Caracas, para que las Fuerzas Armadas se levanten contra Nicolás Maduro.

Mundo Guaidó convoca a soldados a buscar "cese definitivo" de gobierno venezolano

En un tuit este martes, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, expresó el apoyo de Estados Unidos a la operación actual lanzada por el presidente interino Juan Guaidó.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 de abril de 2019



“Hoy el presidente interino Juan Guaido anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad y democracia. La democracia no puede ser derrotada”.

El Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, también utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema:

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela — Vice President Mike Pence (@VP) 30 de abril de 2019

"A @jguaido, la Asamblea Nacional y todas las personas amantes de la libertad de Venezuela que están tomando las calles hoy en #operación libertad -Estamos con ustedes! ¡Estamos contigo! América estará contigo hasta que se restablezca la libertad y la democracia. Vayan con dios! #FreeVenezuela".

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender “las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia”.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 de abril de 2019

Juan Guaidó incitó a las personas a salir a las calles y aseguró que “valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado”.

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de Luis Almagro, apoyó igualmente la supuesta “adhesión” del Ejército venezolano al líder de la Asamblea Nacional y apoyó un proceso de transición pacífica: “Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica”.

Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de #Venezuela @jguaido. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. #OEAconVzla https://t.co/2fnCtClFIe — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 30 de abril de 2019

La respuesta de Arreaza

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió a Pompeo.

.@SecPompeo hace un alarde de diplomacia, al promover y financiar un golpe de Estado violento en Venezuela. La obsesión de Washington por controlar la riqueza petrolera venezolana, los lleva de torpeza en torpeza. Subestiman al Pueblo de Simón Bolívar. #TrumpHandsOffVenezuela https://t.co/IzwG01W2s4 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 de abril de 2019

“Hace un alarde de diplomacia al promover y financiar un golpe de Estado violento en Venezuela. La obsesión de Washington por controlar la riqueza petrolera venezolana los lleva de torpeza en torpeza”, señaló.

Y agregó: “subestiman al pueblo de Simón Bolívar”.