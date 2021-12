Estados Unidos en alerta por alto nivel de transmisión Covid-19

Por primera ocasión desde que inició la pandemia de Covid-19 en 2020, Estados Unidos se encuentra en color rojo por su nivel de transmisión del virus.

Así lo informó el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), quien además exhortó a reforzar las medidas de prevención contra el Covid-19 y su variante Ómicron, pues la transmisión actual del virus es alta a lo largo de los 50 estados que conforman al territorio estadounidense.

First time CDC has the entire US in the red (high) on COVID transmission. pic.twitter.com/MAUYcA4ZSA — ian bremmer (@ianbremmer) December 29, 2021

La CDC reportó, con corte del pasado martes, que se han registrado en promedio más de 356 mil contagios diarios desde hace una semana en Estados Unidos. Se detalló que la situación actual en el territorio estadounidense supera la ola de contagios presentada en enero de este año.

De acuerdo con las autoridades la media de casos nuevos por día, en los últimos siete, ascendió a 265 mil 427, cantidad que supera el récord de 251 mil 989 casos presentado en enero de 2021.

La CDC detalla que desde la semana del 25 de diciembre se presentó un retorno de nuevos casos Covid-19 del 59%, siendo la variante Ómicron la principal dominante de los casos positivos.

Por otro lado, se indica que la variante Ómicron tiene una propagación a la baja, pues del 18 de diciembre a la fecha pasó de 73% a 22.5% de contagios confirmados.

"Hemos recibido más datos sobre este periodo y se presenta una reducción en la proporción de contagios Ómicron", señaló la CDC, sin embargo abundó que el contagio por la variante continúa en aumento continuo entre la población de Estados Unidos.









