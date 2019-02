EU ofrece un millón de dólares para encontrar a hijo de Bin Laden

Estados Unidos ofreció este jueves una recompensa de un millón de dólares por información del hijo del líder de Al Qaida Osama bin Laden, al catalogarlo como un "líder clave" del grupo extremista.

La locación de Hamza bin Laden ha sido objeto de especulaciones por años, durante los que se han recibido reportes de él en Pakistán, Afganistán o bajo arresto domiciliario en Irán.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que promete el dinero a cambio de información "para identificarlo o ubicarlo en cualquier país", es un "líder emergente" de Al Qaida.

"Desde al menos agosto de 2015 ha estado publicando mensajes de audio y video en Internet pidiendo ataques contra Estados Unidos y sus aliados occidentales, y ha amenazado con ataques contra Estados Unidos en venganza por la muerte de su padre, asesinado en mayo de 2011 por soldados estadounidenses", escribió la diplomacia estadounidense en un comunicado.

.@Rewards4Justice is offering a reward of up to $1 million for information leading to Hamza bin Laden, UBL’s son. pic.twitter.com/eALacWH0bl — W.J. Hennigan (@wjhenn) February 28, 2019

Según especialistas en grupos islamistas, el joven, ahora en sus 30 años, está a cargo del grupo Ansar al-Fourqan, que ha estado reclutando durante algunos meses en Siria a los combatientes más adoctrinados de Al Qaida o la organización yihadista Estado Islámico.

Hamza bin Laden es a menudo visto como el "príncipe heredero de la yihad": hay documentos, entre ellos las cartas reveladas por AFP en mayo de 2015, que muestran que Osama Bin Laden pretendía que tuviera éxito al frente de la yihad global antioccidental.

Entre los archivos del líder yihadista incautados durante la redada estadounidense de 2011, durante la cual fue asesinado en Pakistán, y desvelados a fines de 2017 por la CIA, también se encuentra un video del matrimonio de su hijo Hamza, aparentemente en Irán.

Se ignora si todavía está en Irán, Siria o Afganistán.