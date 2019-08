Estamos construyendo un muro grande, hermoso y nuevo: Trump

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió que ya construye un grande, hermosos y nuevo muro fronterizo.

Esto tras la acusación contra los demócratas quienes, aseguró, quieren mantener las fronteras abiertas.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario aseguró que protegerá a América e insistió en culpar a los demócratas por no querer hacer nada en el tema del muro fronterizo con México.

Democrats want Open Borders and Crime! So dangerous for our Country. But we are building a big, beautiful, NEW Wall! I will protect America, the Dems don’t know where to start! pic.twitter.com/D0APaAxvVm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

En el marco de su campaña de reelección, Donald Trump sigue con su mensaje contra la migración y asegura que su plan del muro fronterizo está en marcha con el fin de proteger al país.