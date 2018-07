Mujer que trepó Estatua de la Libertad podría pasar hasta 18 meses en la cárcel

Nueva York.- La fiscalía para el distrito sur de Nueva York anunció hoy cargos contra la mujer que trepó la Estatua de la Libertad este 4 de julio, festivo nacional en Estados Unidos, para protestar por la separación de familias indocumentadas en la frontera con México.

Identificada como Therese Patricia Okoumou, inmigrante congoleña de 44 años, la mujer fue arrestada tras pasar cuatro horas en los "pies" de la estatua y acusada de entrar ilegalmente en un lugar federal, tener una conducta desordenada e interferir con las funciones de una agencia gubernamental.

En un comunicado, la fiscalía anunció hoy los tres cargos contra Okoumou, cada uno con una pena máxima de seis meses de cárcel, por "resistirse a órdenes para bajar, causar la evacuación" de la isla donde está el monumento "y representar un peligro sustancial" a los agentes.

El fiscal federal Geoffrey S. Berman señaló que la mujer, que comparece hoy ante una jueza en una corte federal en Manhattan, "alarmó al público y puso en peligro su vida y la de los policías".



"Aunque debemos respetar, y lo hacemos, los derechos de la gente a la protesta pacífica, este derecho no se extiende a romper la ley" y poner "en riesgo" a otros, afirmó Berman.



En la misma nota, la jefa de la Policía encargada de los parques en EU, Pamela Smith, consideró que el incidente "provocó la interrupción de miles de visitantes en uno de los días más ocupados del año" en la Estatua de Libertad.



Okoumou estaba ayer con un grupo de cuarenta manifestantes de la organización Rise and Resist, que había desplegado una pancarta en la base del monumento para pedir la "abolición" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en protesta por la política de "tolerancia cero" del presidente Donald Trump.



Sobre las 15:00 hora local, la mujer trepó la base de la estatua hasta alcanzar unos 60 metros de altura y, según fuentes de los cuerpos de seguridad consultadas por la cadena NBC, advirtió que no bajaría voluntariamente hasta que no liberaran a "todos los niños" que han sido separados de sus padres indocumentados.

"Su decisión de trepar la estatua la hizo independientemente" y sin "consultar" a los otros miembros, explicó en un criticado comunicado el grupo, que pese a "entender y compartir" su reclamo, dijo "esperar" que su defensa legal acordara liberarla bajo su "propio reconocimiento" de los hechos.



Hoy de madrugada, Rise and Resist reconoció que con esas palabras había llevado "involuntariamente" a pensar que se distanciaban de la manifestante, que lleva unos cinco meses en el grupo y participa semanalmente en sus acciones, de acuerdo a medios locales.



El grupo expresó su "apoyo inequívoco" a Okoumou y resaltó la preocupación por su seguridad, por si caía y "como mujer de color a punto de ser abordada por las autoridades", así como por encontrar "la mejor" defensa legal para ella.



Las fotografías de Okoumo, con una camiseta anti-Trump y sentada en la base de la estatua con las piernas cruzadas, se han hecho virales en las redes sociales, donde su nombre está en la lista de "trending topic" debido a los mensajes de admiración.



Ha recibido apoyo del movimiento Black Lives Matter, que junto a Rise and Resist animó a pedir que sea puesta en libertad y también a acudir a su comparecencia en la corte o aportar dinero para una posible fianza.



De acuerdo al Daily News, la mujer fue detenida el año pasado en otra protesta, ha interpuesto varias demandas por discriminación racial y fue multada por poner numerosos anuncios para ofrecer sus servicios profesionales como entrenadora personal.