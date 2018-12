Esto se sabe del autor del atentado de Estrasburgo, Francia

El autor de la matanza de Estrasburgo, de 29 años y fichado por radicalización islamita, está a la fuga y es buscado activamente por la policía. Nacido en Estrasburgo en 1989, tiene antecedentes penales y fue seguido de "forma bastante seria" tras salir de la cárcel en 2015.

Antecedentes penales

Fue encarcelado en Alemania en 2016 por varios robos, indicaron este miércoles las autoridades alemanas.

El sospechoso fue condenado a dos años y tres meses de prisión, indicó a la AFP un portavoz del ministerio del Interior de la región de Baden-Wurtemberg, donde se cometieron los robos.





Cumplió un poco más de un año de condena de Alemania y luego fue expulsado a Francia, añadió el portavoz.

Según el periódico Tagesspiegel, en 2012 robó dinero en efectivo y dientes de oro en la consulta de un dentista en Maguncia. Cuatro años más tarde robó una farmacia en Engen, cerca del lago de Constanza.

No fue fichado en Alemania

Non obstante, el hombre no fue fichado en Alemania como una persona que simpatizaba con el islamismo yihadista. En lo que se refiere al fichero con ese tipo de antecedentes, este hombre "no tenía nada", dijo a la AFP un portavoz de la policía judicial.

Se encuentra prófugo

Francia seguía buscando este miércoles al hombre de 29 años, que tenía una "ficha S" (la que identifica a los individuos que plantean un riesgo para la seguridad), sospechoso de haber matado a tres personas y herido a otras doce.

El ataque tuvo lugar en la zona donde se celebra el conocido mercado de Navidad de Estrasburgo (noreste de Francia).

Mundo

En Alemania las autoridades reforzaron los controles a lo largo del Rin, indicó el portavoz.

En la mañana del miércoles se produjo una falsa alarma en una carretera al norte de Alemania, cerca de Bremen, cuando la policía interceptó a un taxi con matrícula francesa, y supuestamente uno de los ocupantes iba con el rostro cubierto.

El sospechoso de Estrasburgo huyó en un taxi, según informaron las autoridades.

Gritó: Alá es el más grande

Según testigos, el atacante que causó el martes la muerte de dos personas y dejó otro herido en estado de muerte cerebral, gritó "Alá es el más grande", dijo el fiscal antiterrorista francés Remy Heitz.