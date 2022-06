Estudiantes ucranianos vuelven a su escuela destruida en Jarkov para su graduación [Video]

Desde el pasado mes de febrero, las imágenes de las ciudades de Ucrania destruidas bajo el bombardeo ruso le han dado la vuelta al mundo, pero en los últimos días, fueron un grupo de estudiantes que regresaron a su escuela destruida para su grabación quienes captaron la atención.

Junio es tradicionalmente el mes cuando los estudiantes festejan sus graduaciones; sin embargo, la invasión rusa en Ucrania mantiene paralizado el país desde hace casi cuatro meses.

Debido a esto, un grupo de estudiantes decidió volver a la escuela No. 134 en Jarkov para realizar una especie de ceremonia simbólica frente a las ruinas del edificio bombardeado el pasado mes de febrero.

Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater.

Heavily damaged days after #Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February, the school later became the last outpost for #Russian occupiers in Kharkiv.

🎥Suspilne pic.twitter.com/de7yYQy1Mt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 6, 2022

En un video difundido a través de redes sociales se puede ver a los jóvenes mientras ensayan un baile en una cancha de basquetbol frente a lo que era su escuela antes de que cayera sobre el edificio la artillería del Kremlin.

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los padres de los protagonistas de esta graduación observaban a los jóvenes bailar, una imagen que bien representa las miles de vidas interrumpidas por el conflicto.

Oleksandra Matviichuk, del Centro por las Libertades Civiles en Ucrania, compartió en su cuenta de Twitter la declaración de Anna Episheva, la tía de una de las jóvenes, quien comentó que su sobrina debía graduarse este año.

"Ella y sus amigos compraron vestidos y esperaban este día. Luego llegaron los rusos. Su escuela fue destruida por un impacto directo. Hoy regresaron a lo queda de ella y de sus planes", comentó.

Las declaraciones de Episheva fueron acompañadas con la foto de una de las estudiantes usando un vestido rojo entre las ruinas del edificio.

A lo largo de los meses que ha durado la movilización del Kremlin no han sido pocas este tipo de demostraciones. Hace unos semanas se viralizó una joven música que daba pequeños conciertos con su violín desde el sótano donde se resguardaba de los bombardeos.

Igualmente, una orquesta tocó frente a la Ópera de Odesa cuando la ciudad se atrincheraba a la espera de un ataque contra la perla del Mar Negro.