EU advierte que romperá negociaciones con Corea del Norte si no van por buen camino

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, advirtió hoy de que su Gobierno está preparado para interrumpir sus negociaciones con Corea del Norte si las conversaciones sobre el fin de su programa nuclear y de misiles no va por buen camino.

"Tenemos una idea clara sobre la historia del régimen norcoreano. Es hora de resolver esto de una vez. Un mal acuerdo no es una opción para nosotros", afirmó Pompeo en una comparecencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.



"El pueblo estadounidense cuenta con nosotros para que hagamos esto bien. Si no se nos presenta el acuerdo correcto, respetuosamente nos marcharemos", añadió.



Como ya dijo ayer martes, Pompeo reiteró que su Gobierno sigue trabajando con la idea de que la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, sea el 12 de junio.



Trump afirmó ayer que existe "una posibilidad muy significativa" de que su cumbre con Kim no pueda producirse el 12 de junio en Singapur, como estaba previsto.



No obstante, Pompeo, que se ha reunido dos veces con Kim en las últimas semanas, se mostró hoy "optimista" sobre las perspectivas de que la histórica cumbre pueda celebrarse.



El futuro de la cumbre está en duda desde la semana pasada, cuando Corea del Norte amenazó con cancelarla debido a lo que consideró como presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización "unilateral".