EU anuncia ayuda adicional de 310 mdd a Centroamérica

Washington.- La vicepresidenta Kamala Harris informó que Estados Unidos entregará 310 millones de dólares adicionales en ayuda a Centroamérica luego de una reunión virtual con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, mientras ambos países acordaron trabajar juntos para controlar la migración.

El presidente Joe Biden, quien se ha alejado del enfoque migratorio de línea dura de su predecesor Donald Trump, le dio a Harris el trabajo de liderar los esfuerzos de Estados Unidos con México y los países del llamado Triángulo del Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- para evitar que los migrantes crucen a Estados Unidos.

"Queremos trabajar con usted (...) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa", dijo Harris. Añadió que visitará la región en junio.

Huracanes consecutivos y el impacto económico de la pandemia en 2020 aumentaron el número de personas que enfrentan hambre este año en Guatemala, Honduras y El Salvador a 7,8 millones, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

Tras la reunión Harris-Giammattei, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, dijo que Guatemala y Estados Unidos acordaron "establecer una nueva fuerza de tarea conjunta de protección de fronteras", que incluye a un pequeño grupo de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por su siglas en inglés).

Dijo que unos 16 funcionarios del DHS viajarían inicialmente a Guatemala para capacitar a los funcionarios locales en el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza.

Bajo la administración de Trump, un pequeño grupo de funcionarios del DHS también operó en Guatemala durante un tiempo.

Brolo dijo que Harris también habló de ayudar a construir centros para deportados y reforzar la seguridad en puertos guatemaltecos. Guatemala enviará un equipo a Estados Unidos para ayudar a reunificar a menores guatemaltecos no acompañados con sus padres, dijo.

Today I hosted Guatemala President Giammattei for a virtual meeting. We're working together to address the immediate needs of the Guatemalan people, deliver relief, and deepen cooperation on migration. Over time I'm confident we can build a foundation of hope for a better future. pic.twitter.com/ryXyoCZLEA — Vice President Kamala Harris (@VP) April 27, 2021 En ese sentido, el @GuatemalaGob tiene mucho interés en ser socio en las metas comunes para abordar los factores y causas fundamentales, uniendo esfuerzos de manera bilateral y multilateral con una estrategia integral. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 26, 2021

México dijo que en marzo más de 18 mil niños centroamericanos no acompañados cruzaron su territorio de camino a Estados Unidos.

Brolo culpó en parte a Biden del aumento de la migración y dijo que los traficantes de personas utilizaron expectativas de "mayores beneficios" para los migrantes que surgieron con la llegada de la nueva administración estadounidense.

"Camino muy duro"

La reunión fue la segunda conversación en menos de un mes de Harris con Giammattei, una señal de la mejor oportunidad que tiene para construir una asociación en la región. Ambos conversaron antes el 30 de marzo.

Harris aún no ha hablado con los presidentes de Honduras y El Salvador.

Giammattei dijo que Guatemala estaba esperando su visita, pero quiere llegar a un acuerdo sobre los temas antes de viajar.

"De aquí al mes de junio deberíamos de proponernos de tener una hoja de ruta trazada que pueda servir para que hayan acuerdos de gobierno a gobierno para que podamos (...) principiar el duro camino que nos queda por delante", agregó.

Durante la primera llamada en marzo surgieron desafíos, cuando Giammattei le preguntó a Harris sobre la posibilidad de comprar vacunas Covid-19, dijeron funcionarios a Reuters. La consulta no se incluyó en el reporte de la conversación de Estados Unidos.

El 5 de abril, Guatemala dijo que estaba comprando 16 millones de vacunas rusas Sputnik V para inocular aproximadamente a la mitad de la población del país.

La oficina de Harris no comentó sobre el tema, pero un funcionario dijo que no era políticamente sostenible asegurar el suministro de vacunas a otros países antes de inocular a todos los estadounidenses.

Además de la reunión del lunes, Harris también participará en una mesa redonda virtual con representantes de organizaciones comunitarias guatemaltecas el martes.