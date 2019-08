EU aplaza aranceles impuestos a China; entrarán en diciembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que China no cumplió sus compromisos de comprar los productos agrícolas de su país, en medio de un recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

"Como siempre, China dijo que iban a comprar 'en grande' productos de nuestros agricultores estadounidenses. Por ahora no han hecho lo que dijeron que iban a hacer", dijo Trump en Twitter.

As usual, China said they were going to be buying “big” from our great American Farmers. So far they have not done what they said. Maybe this will be different! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

En un comunicado, la oficina del representante comercial estadounidense USTR indicó este martes que los aranceles de 10% que Washington impondrá a los teléfonos celulares, las computadoras portátiles y consolas de juego hechos en China entrarán en vigor a mediados de diciembre en vez del 1 de septiembre.

Desde Pekín, la prensa estatal china informó que los negociadores comerciales chinos y estadounidenses hablaron por teléfono este martes.

Este gesto se produce en un momento en que las tensiones comerciales entre Pekín y Washington se habían agravado después de que el gobierno de Trump había acusado a China de manipular su moneda.

Actualmente hay programada un ciclo de conversaciones comerciales entre los dos países para principios de septiembre, pero no está claro si se mantendrá la cita después del deterioro de las relaciones.