Arresta EU grupo récord de mil 36 migrantes en la frontera con México

Estados Unidos arrestó a un grupo récord de mil 36 inmigrantes indocumentados en la frontera con México, dijo el jueves el presidente Donald Trump, luego de anunciar que prevé hacer una declaración importante a más tardar el viernes para abordar el tema migratorio.

"Ayer (miércoles), los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron al mayor grupo de extranjeros ilegales: 1.036 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en El Paso alrededor de las 04H00", dijo Trump en un tuit, acompañando su mensaje con un video de más de dos minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

Trump va contra migrantes

El presidente Donald Trump está preparado para amenazar a México con imponer aranceles en un intento por lograr que el país vecino persiga la inmigración de personas indocumentadas que buscan asilo en Estados Unidos, informó el Washington Post.

Citando tres funcionarios de gobierno sin identificar, el Washington Post afirmó que la declaración que Trump piensa realizar el viernes sería sobre aranceles, aunque afirmó que algunos asesores de la Casa Blanca trataban de disuadirlo.