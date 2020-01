EU condena "negligencia" de Irán por derribar avión ucraniano

Estados Unidos condenó la "negligencia" y el "horrible error" de Irán después de que ese país admitiera que derribó accidentalmente un avión ucraniano con 176 personas a bordo, e instó a Teherán a "empezar a comportarse como un país normal".

"Esta es una tragedia terrible. Irán cometió un error horrible", dijo a Efe un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, al ser preguntado por la admisión de Irán de que derribó por error el avión ucraniano que se estrelló el pasado miércoles al sur de Teherán.

"La negligencia de Irán ha tenido de nuevo consecuencias devastadoras. Es más importante que Irán abandone sus ambiciones negligentes y empiece a comportarse como un país normal", agregó la fuente.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, evitó reaccionar directamente al anuncio sobre el avión, pero sí respondió a las protestas en Teherán por el derribo de la aeronave, donde cientos de iraníes corearon fuertes lemas contra el sistema islámico y la Guardia Revolucionaria.

"Al pueblo valiente de Irán, que lleva tanto tiempo sufriendo: he estado de su lado desde el comienzo de mi Presidencia, y mi Gobierno seguirá respaldándoles. Estamos siguiendo de cerca sus protestas, y su valentía nos inspira", tuiteó Trump, que también emitió el mismo mensaje en farsi.

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

En otro tuit, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, publicó un vídeo que parecía mostrar las protestas en Teherá.

"La voz del pueblo iraní está clara. Están hartos de las mentiras del régimen, de su corrupción, su ineptitud y la brutalidad de los Guardianes de la Revolución bajo la cleptocracia de @khamenei_ir", escribió Pompeo, citando la cuenta de Twitter del ayatolá Alí Jameneí.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

Por otra parte, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, argumentó en una entrevista publicada hoy por el portal Axios que la muerte del general iraní Qasem Soleimani ha hecho que Irán "se dé cuenta de que no quiere un enfrentamiento militar con Estados Unidos".

"Creo que las posibilidades de sentarnos con los iraníes y llegar a un acuerdo han mejorado significativamente" tras el asesinato de ese poderoso comandante en una operación estadounidense en Bagdad, aseguró O'Brien.

Al admitir que derribó el avión, Irán atribuyó el suceso a "un error humano", al confundirlo con un misil de crucero debido a la situación de alerta reinante por la escalada de la tensión con Estados Unidos tras el asesinato de Soleimani.

El "mea culpa" llegó después de dos jornadas en las que las autoridades iraníes negaron la hipótesis del derribo, pese a que varios países como Canadá ya habían denunciado que un misil tierra-aire alcanzó el avión.