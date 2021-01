EU "condena duramente" la detención de Navalni en Rusia

Luego de que Alexéi Navalni, el principal opositor de Vladimir Putin, fuera detenido al llegar a Rusia, diversos actores políticos han pedido que sea liberado de inmediato.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo el domingo que Washington "condena duramente" el arresto del opositor ruso Alexéi Navalni, que fue detenido a su regreso a Rusia desde Alemania tras recuperarse de un presunto envenenamiento en su país.

Deeply troubled by Russia's decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2021

"Estados Unidos condena duramente la decisión de Rusia de arrestar a Alexéi Navalni", dijo Pompeo en un comunicado.

"Constatamos con gran preocupación que esta detención es el último de una serie de intentos por silenciar a Navalni y otras figuras de la oposición y voces independientes que critican a las autoridades rusas", añadió.

Asimismo, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien exigió este domingo la liberación inmediata del opositor ruso.

"El señor Navalni debería ser liberado inmediatamente, y los responsables del inadmisible ataque contra su vida deben rendir cuentas", escribió Sullivan en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Los ataques del Kremlin al señor Navalni no solo son una violación de derechos humanos, sino una afrenta al pueblo ruso, que quiere que se escuchen sus voces", añadió Sullivan.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidieron este domingo la liberación inmediata de Alexéi Navalni, tras su "inaceptable" detención al llegar a Rusia en un vuelo procedente de Alemania.

"La detención de Alexéi Navalni a su llegada a Moscú es inaceptable. Pido a las autoridades rusas que lo liberen inmediatamente", escribió en su cuenta en Twitter Michel, que como presidente del Consejo representa a los gobiernos de los Veintisiete.

Por su parte, Borrell subrayó que "las autoridades rusas deben respetar a Alexéi Navalni y liberarlo inmediatamente".

El jefe de la diplomacia europea añadió en su perfil en Twitter que "la politización del poder judicial es inaceptable".

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, también exigió a Rusia la "liberación inmediata" del líder opositor ruso y apremió a la Unión Europea a dar una "respuesta rápida" a este ataque contra la oposición democrática.

"La detención de Navalni es un intento más de intimidar a la oposición democrática", afirmó Morawiecki en su cuenta en Twitter.

La UE debe dar una respuesta "rápida" en defensa de los "derechos fundamentales de los ciudadanos", añadió el líder polaco, del ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS).

Navalni fue detenido este domingo por la policía en el control de pasaportes del aeropuerto Sheremetievo de Moscú, donde aterrizó procedente de Alemania, donde se recuperó durante casi cinco meses del envenenamiento que sufrió en agosto.



El opositor ha responsabilizado directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, de su envenenamiento, que según los exámenes toxicológicos que le hicieron en Alemania, se produjo con una sustancia usada en la producción de armas químicas y que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok.









Con información de EFE y AFP