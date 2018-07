EU intensifica tensión con Irán tras advertir sanciones al "más alto nivel"

Estados Unidos "no teme afrontar" a los funcionarios iraníes con sanciones al "más alto nivel" de su gobierno, dijo el domingo el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.

"No tenemos miedo de afrontar al régimen a su más alto nivel", dijo Pompeo en un discurso en la Fundación Reagan, en referencia a las sanciones desplegadas contra Sadeq Larijani, el jefe del poder judicial de Irán.

Pompeo también confirmó que Washington quiere que todos los países reduzcan sus importaciones de petróleo iraní "lo más cerca posible de cero" antes del 4 de noviembre, como parte de los esfuerzos de Washington para aumentar la presión económica sobre Teherán.

Foto: AFP | Hasan Rohaní, presidente de Irán

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió hoy a Estados Unidos de que empezar un conflicto con Irán supondría "la madre de todas las guerras", por lo que recomendó a ese país "no jugar con fuego".



"El poder de Irán es disuasorio y no tenemos un conflicto con nadie, pero los enemigos deben entender bien que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras", dijo Rohaní en una ceremonia con diplomáticos iraníes.



El mandatario subrayó que Irán responderá a las amenazas "con amenazas" y no se dejará intimidar, según el discurso publicado en la página web de la Presidencia iraní.



Dirigiéndose al presidente estadounidense, Donald Trump, le aconsejó: "No juegue con la cola del león, lo lamentará", una expresión en farsi equivalente a no jugar con fuego.



Trump retiró el pasado mayo a EEUU del acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán y volvió a imponer sanciones a Teherán, que entrarán en vigor el próximo agosto y amenazan con hundir la ya maltrecha economía iraní.

