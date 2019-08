EU mantendrá detenidos a familias y niños migrantes por más tiempo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un plan destinado a permitir la detención de las familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, con el fin de frenar la avalancha de inmigrantes sin papeles que llegan de Centroamérica.



El Departamento de Seguridad Nacional explicó en un comunicado que la decisión, que será publicada en el Registro Federal este viernes y entrará en vigor en 60 días desde entonces, está destinada a poner fin al llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 establece medidas de protección para los niños migrantes no acompañados, desde prestaciones sociales a períodos de detención máximos.



Según el Departamento de Seguridad Nacional, ese acuerdo "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años", pero se ha ido prorrogando sin que las Administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.



Con esto, el Acuerdo Flores "terminará por sus propios términos, y la Administración de Donald Trump continuará trabajando por un mejor sistema de inmigración", dijo el organismo.El Acuerdo Flores establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días.

Ya ha habido organizaciones defensoras de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que han anunciado que recurrirán este cambio ante los tribunales, que podrían bloquear su aplicación antes de que entre en vigor.



El Departamento de Seguridad Nacional ya anunció el año pasado un borrador de esta medida, que daría a las autoridades de inmigración más libertad para detener a las familias con niños durante más tiempo y modificaría los requisitos de atención para los menores no acompañados.

El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, ha dicho que el Gobierno no tiene intención de retener a las familias durante "mucho tiempo", sin dar más detalles."Este es otro ataque cruel contra los niños, a quienes la Administración de Trump ha apuntado una y otra vez con sus políticas antiinmigrantes. El Gobierno no debería estar encarcelando a niños, y ciertamente no debería tratar de meter a más niños en la cárcel durante más tiempo", aseguró ACLU en un comunicado.La organización defensora de los derechos civiles aseguró que el Congreso debería tomar cartas en el asunto y "no financiar" esta política.