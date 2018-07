EU niega haber pagado a Corea del Norte por restos de soldados caídos

Washington.- El Departamento de Estado de EU rechazó hoy que Washington haya tenido que pagar a Corea del Norte para recuperar los supuestos restos de 55 soldados de la Guerra de Corea entregados por ese país este viernes y aseguró que el gesto obedece a los acuerdos alcanzados en la cumbre de Singapur.

"El líder Kim (Jong-un) está cumpliendo parte de sus compromisos con el presidente (Donald Trump) al devolver los restos de nuestros compatriotas caídos en acto de servicio", señaló la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado al que ha tenido acceso Efe.

En la nota, la funcionaria informa de que la legislación estadounidense autoriza al secretario de Defensa, James Mattis, a reembolsar "a Corea del Norte o a cualquier otro país por los gastos generados en un proceso de repatriación y almacenamiento de restos", pero dice que en este caso no ha sido necesario.



En esta ocasión, Corea del Norte no ha pedido ningún dinero y no se ha realizado ninguna transacción.

Heather Nauert, señaló la portavoz del Departamento de Estado



La portavoz se refirió a este proceso como "un paso adelante tangible" en las negociaciones entre EU y Corea del Norte fruto de los acuerdos alcanzados por Trump y Kim durante su encuentro en Singapur el pasado 12 de junio.

Tras una serie de retrasos en la repatriación de los restos, diversos medios habían señalado que esta tardanza se debía al hecho de que las autoridades norcoreanas habían exigido una mayor compensación económica por los vestigios, dando así a entender que ya existía un precio acordado de antemano.



Finalmente, hace dos días, el Gobierno estadounidense informó de que un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EU con miembros del Comando de Naciones Unidas para Corea a bordo recogió los restos en Wonsan (Corea del Norte) para llevarlos a la base aérea surcoreana de Osan, donde permanecerán hasta que se certifique su autenticidad.



