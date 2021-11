EU ofrece recompensa de 5 mdd por hermano de El Chapo Guzmán

El gobierno de Estados Unidos ofreció el viernes una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve al arresto de uno de los hermanos del encarcelado capo mexicano de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Aureliano Guzmán es señalado por la justicia estadounidense de violar las leyes de tráfico de estupefacientes, que incluyen conspiraciones internacionales para distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

We are offering rewards of up to $5M each for information leading to the arrest and/or conviction of traffickers Aureliano Guzman-Loera & the Salgueiro-Nevarez brothers. Thanks to @TheJusticeDept for our continued partnership to combat transnational crime. https://t.co/gJUS4Hbu7c — Ned Price (@StateDeptSpox) November 5, 2021

Estados Unidos también ofreció recompensas por los hermanos Heriberto, José y Ruperto Salgueiro, quienes, según las acusaciones, operan en territorio mexicano bajo el paraguas del Cartel de Sinaloa, fundado por "El Chapo".

Joaquín Guzmán está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Colorado. El mes pasado pidió a una corte de apelaciones de Estados Unidos revocar su sentencia, citando una conducta incorrecta del jurado y las condiciones de la cárcel.

El otrora poderoso narcotraficante escapó dos veces de prisión en México. Una escondido en un carrito de lavandería y otra arrastrándose por un túnel que daba a su celda, antes de ser recapturado en 2016 y enviado posteriormente a Estados Unidos.