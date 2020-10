EU ofrece un millón de dólares por 'El Gato', de los Beltrán Leyva

El Gobierno estadounidense anunció este martes una recompensa de un millón de dólares por información que lleve a la captura del narcotraficante mexicano José Rodolfo Villarreal Hernández, uno de los capos del Cartel Beltrán-Leyva.

La recompensa por información que conduzca al "arresto y/o condena" del narcotraficante mexicano fue anunciada por el secretario de Estado de EU., Mike Pompeo, en una declaración divulgada por su oficina de prensa.

Today, @FBIDallas announced Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez as the 524th person to be added to the "Ten Most Wanted Fugitives" list. A reward of up to $1 million is available for information leading to his arrest: https://t.co/UNtoScQa5S #FBI pic.twitter.com/5JrFOjlIYd — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) October 13, 2020

Villarreal Hernández "ha sido un miembro de alto rango del Cartel de la Droga de la Organización Beltrán-Leyva (BLO) con la responsabilidad específica de mantener el control de las Plazas San Pedro Garza García/Monterrey", dijo Pompeo en su declaración.

Según el Gobierno de EU., Villarreal Hernández, alias "el Gato", de 42 años, supervisa la importación de cocaína y marihuana a los Estados Unidos y es responsable de "actos violentos dentro de México y Estados Unidos para mantener el poder y el estatus de su organización".

Villarreal-Hernández, quien se encuentra entre los diez individuos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), está acusado de haber encargado el asesinato a sueldo de un abogado defensor mexicano en un barrio residencial de Dallas (Texas), en 2013.

A través de este programa, el Departamento de Estado ha pagado desde 1986 más de 130 millones de dólares en recompensas y ha logrado que más de 75 delincuentes trasnacionales hayan sido llevados ante la justicia.

